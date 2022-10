Violent Cases, graphic novel creata da Neil Gaiman e Dave McKean (pubblicata nel 1987 da Escape Books) si appresta a ricevere un adattamento cinematografico. Il film sarà realizzato da Scary Monster, Lakesville Productions e Foton Pictures e vedrà il premio Oscar Ben Kingsley nei panni del protagonista.

Violent Cases di Gaiman e McKean diventa un film

In Violent Cases Gaiman fa da narratore e ricorda di essere stato portato, da bambino, da un osteopata che un tempo lavorava per Al Capone. La graphic novel esplora la natura imperfetta e frammentata della memoria, il rapporto del narratore con il padre e le storie raccontate dall’osteopata. Violent Cases vinse il Mekon Award 1988 come “Miglior opera britannica” un anno dopo la sua pubblicazione e fu nominato per un Harvey Award nel 1992. L’annuncio del film è arrivato in queste ore in occasione del New York Comic-Con.

Ben Kingsley vestirà i panni dell’osteopata e in merito al suo ingaggio ha così dichiarato: “Sono felice di poter lavorare con questo fantastico team in Violent Cases. Una storia che parla del potere e dell’importanza della narrazione, del modo in cui negoziamo le ombre gettate dalle figure paterne nella nostra vita e soprattutto del diritto del nostro bambino interiore di essere ascoltato”. Il film sarà scritto da Mike Carey e diretto da Colm McCarthy, che ha così dichiarato: “Violent Cases è un fumetto selvaggio, allucinatorio, ma che fa riflettere ed emozionare. È così eccitante costruire un film a partire da questa incredibile opera che definisce il genere“.

Al momento non è ancora stata fissata una finestra di lancio e non è stato svelato il resto del cast. La curiosità dei fan è in ogni caso alle stelle, soprattutto dopo quanto fatto con la serie Netflix di The Sandman, tratta dalla sua opera capolavoro. Nel frattempo Kingsley farà il suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe in Wonder Man, serie TV incentrata sul noto personaggio dei fumetti creato da Stan Lee, Don Heck e Jack Kirby.