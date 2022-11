Voci di Mezzo è una produzione originale di Lucca Comics and Games 2022 che vuole celebrare il mondo del doppiaggio e delle grandi storie raccontate dai personaggi del mondo del cinema e della televisione. Nella sua settima edizione, ha voluto rendere omaggio al tema di quest anno: “Hope”, la Speranza.

Protagonisti di questa edizione sono stati principalmente i Supereroi, figure in grado di donare, appunto, speranza al mondo con le loro eroiche azioni. Prima dello show vero e proprio, sono saliti sul palco il gruppo Avengers Impersonators, dei ragazzi che interpretano i personaggi dell’universo cinematografico della Marvel che hanno parlato di cosa voglia dire impersonare qualcuno in costume e con il proprio atteggiamento, improvvisando anche con i doppiatori un piccolo siparietto con “doppiaggio in tempo reale”.

Insieme ai curatori e conduttori Cristina Poccardi e Mirko Fabbreschi, ecco quindi cinque delle voci più conosciute del panorama italiano del doppiaggio che hanno animato lo spettacolo:

Massimiliano Manfredi , conosciuto principalmente per aver dato voce a Chris Hemsworth in Thor , ha prestato la sua voce anche a Edward Norton (in film come La 25esima Ora, The Italian Job e Motherless Brooklyn), Orlando Bloom (in film come Il Signore degli Anelli, Pirati dei Caraibi e I Tre Moschettieri) e Matt Damon (in film come The Departed – Il bene e il male, The Good Shepherd – L’ombra del potere e Il Grinta);

Angelo Maggi, conosciuto principalmente per aver dato voce a Robert Downey Jr. in Iron-Man, ha prestato la sua voce anche a Tom Hanks (in film come Cast Away, Sully, The Terminal e Toy Story), Bruce Willis (in film come Il sesto senso, Unbreakable – Il predestinato e Rock the Kasbah) e John Turturro (in film come The Batman, Il prezzo della libertà e Transformers);

Marco Vivio, conosciuto principalmente per aver dato voce a Chris Evans in Captain America, ha prestato la sua voce anche a Tobey Maguire (in film come Spider-Man, Il grande Gatsby e Seabiscuit – Un mito senza tempo), Chris Pine (in film come Nelle pieghe del tempo, Una spia non basta e Principe Azzurro Cercasi) e Channing Tatum (in film come Sotto assedio – White House Down, Jupiter – Il destino dell'universo e Kingsman: il Cerchio d'Oro);

Alex Polidori, conosciuto principalmente per aver dato voce a Tom Holland in Spider-Man (e in altri film come Uncharted e Le strade del male), ha prestato la sua voce anche a Timothée Chalamet (in film come Chiamami col tuo nome, Dune e The French Dispatch) e Justice Smith (in film come Jurassic World – Il dominio e Raccontami di un giorno perfetto);

, conosciuto principalmente per aver dato voce a in (e in altri film come Uncharted e Le strade del male), ha prestato la sua voce anche a (in film come Chiamami col tuo nome, Dune e The French Dispatch) e (in film come Jurassic World – Il dominio e Raccontami di un giorno perfetto); Emiliano Coltorti, conosciuto principalmente per aver dato voce a Sebastian Stan in Captain America – Winter Soldier, ha prestato la sua voce anche a Jared Leto (in film come Dallas Buyers Club, Blade Runner 2049 e Morbius), Bill Skarsgård (in film come It, Le strade del male e Barbarian) e Ben Whishaw (in film come Cloud Atlas, Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick e La vita straordinaria di David Copperfield).

Un cast di alto livello, che ci ha permesso di assistere a quasi due ore di vero e proprio spettacolo, nel quale si sono alternate diverse attività, la prima delle quali consisteva in una lettura e interpretazione a leggìo di diversi brani tratti da opere nelle quali i doppiatori hanno lavorato, sia provenienti da lungometraggi con protagonisti i supereroi, sia anche da altri film che hanno fatto la storia del cinema e dell’animazione.

Un passaggio, in particolare, è stato molto coinvolgente e a tratti inquietante: la lettura di uno dei primi passaggi del noto romanzo horror di Stephen King It, in particolare la famosa “scena del tombino”, nel quale ognuno dei protagonisti ha interpretato un ruolo diverso o ne ha semplicemente narrato la storia.

Si è andati avanti con una breve sessione di “doppiaggio dal vivo“, nel quale si sono susseguite diverse scene (in particolare provenienti dagli ultimi film degli Avengers) doppiate in tempo reale dai doppiatori, come se si stesse assistendo in una vera e propria sala di doppiaggio.

La serata è proseguita con una vero e proprio “scambio di ruoli”, nel quale ogni attore ha dovuto scegliere da una serie di buste a caso un brano, una canzone o un più banalmente un bugiardino di un medicinale e reinterpretarlo in base ad uno dei personaggi da lui interpretati. Abbiamo così avuto, ad esempio, Legolas leggere la ricetta della maionese vegana, Captain America cantare “Io sono un italiano” di Totò Cotugno, o ancora Finn di Adventure Time reinterpretare “WWW mi piaci tu” e altre esilaranti interpretazioni.

Il tutto, si è concluso con un toccante omaggio di Angelo Maggi alla scomparsa di uno dei supereroi più amati degli ultimi anni: Tony Stark, ovvero Iron Man, con un brano tratto da Avengers: Endgame e recitato anche nel suo spettacolo teatrale “Il Doppiattore“.