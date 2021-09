Voices, il programma dedicato al doppiaggio

Un anno fa, uno dei primi programmi entrati a far parte del palinsesto di Twitch di Cultura Pop è stato Voices, la trasmissione ideata e condotta da Lorenzo Ferrero inerente all’ambiente del doppiaggio e in onda la prima e la terza settimana del mese.

Come tutti gli appuntamenti del canale Twitch di CulturaPOP, Voices nasce con l’esigenza del redattore di voler raccontare la propria passione, il doppiaggio, nella maniera più spontanea, professionale e allo stesso tempo divertente possibile. Il poter parlare di ciò che vuole diventare una vera e propria professione, oltre che puro e semplice hobby, utilizzando un mezzo potente come Twitch, ha dato modo a Lorenzo Ferrero di trasmettere il proprio entusiasmo a tutti quelli connessi di settimana in settimana, pronti a vedere le loro curiosità soddisfatte.

Per questo si è deciso di contattare, di volta in volta, i migliori professionisti del settore, cosicché siano proprio loro i protagonisti e che possano raccontare meglio di chiunque altro il proprio lavoro, il proprio mestiere, la propria arte, il tutto mediato da Lorenzo stesso tramite domande, approfondimenti e curiosità sul mondo del doppiaggio.

