VVVVID – il palinsesto anime autunnale

Attraverso un post sulla sua pagina facebook ufficiale, VVVVID ha ufficializzato il suo palinsesto anime per l’autunno 2020.

Vediamo nel dettagli le nuove serie e i graditi ritorni.

VVVVID – il palinsesto autunnale: le novità

Taiso Samurai (Studio Mappa)

La storia è ambientata nel 2002 e segue quello che un tempo era la formidabile nazionale di ginnastica maschile giapponese. Shotaro Aragaki aveva dedicato la propria vita alla disciplina, ma ora non è più in grado di competere ai livelli che ci si aspetterebbero da lui.Nonostante continui ad allenarsi senza sosta ogni giorno, il suo allenatore Amakusa gli consiglia di ritirarsi. Un giorno, un incontro cambia il destino di Shotaro.

Higurashi no Naku Koro ni (Studio Passione)

Tu credi nelle maledizioni? La pacifica comunità di Hinamizawa ha accolto da poco il nuovo studente Keiichi Maebara. Arrivato giusto in tempo per un importante festival annuale, inizia a percepire che c’è qualcosa di strano nell’aria. Si sa, gli scheletri nell’armadio prima o poi vengono allo scoperto… Tranne quelli che scompaiono nel nulla. Una vicenda macabra che mette in discussione l’esistenza di Keiichi e il rapporto di fiducia che sta costruendo con le amiche del posto…

Il primo episodio è stato trasmesso ieri 2 ottobre alle 16:00, i prossimi saranno trasmessi ogni giovedì alle 20:00.

IWGP – Ikebukuro West Gate Park (Studio Doga Kobo)

Si tratta dell’adattamento delle novel urban mystery di Ira Ishida. Il protagonista è il ventenne Makoto, il quale finisce spesso con il mettersi in situazioni pericolose con le gang di criminali di Ikebukuro.

VVVVID – il palinsesto autunnale: titoli in prosecuzione e ” fuori catalogo”

Olympia Kyklos (Gosay Studio)

Demetrio è un pittore di anfore dall’indole riservata e gentile. Raffigura i miti greci, la vita quotidiana dei suoi concittadini e naturalmente le grandi competizioni sportive. Non che lui abbia mai voluto prendervi parte: l’attività fisica non fa proprio per lui! Colpito da un fulmine durante disputa, finisce nella Tokyo del 1964. Trovandosi nel bel mezzo dei giochi olimpici, non solo Demetrio dovrà portare alta la fiaccola greca ma capire come adattarsi alla stranissima realtà in cui è capitato.

Street Fighter II V (Studio Group TAC, 29 episodi, 1995)

Tratta dall’omonimo videogioco, la serie animata racconta le avventure di Ryu e Ken, due amici di vecchia data, che condividono la stessa passione per le arti marziali e sono stati allenati, quando erano bambini, dallo stesso maestro alla tecnica dello Shotokan Karate. In seguito però a una bruciante sconfitta in una rissa, i due decidono di imbarcarsi in un avventuroso giro del mondo alla ricerca degli street fighters più forti ed agguerriti. Ben presto si unirà a loro l’affascinante Chun-Li, e insieme affronteranno combattimenti sempre più duri e nemici letali, fino ad imbattersi nella Shadowlaw, una pericolosa organizzazione criminale guidata dal perfido Bison

My Hero Academia – Restate in Vita! (OVA) Studio Bones