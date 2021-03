Wandavision, le nuove action figure di Hot Toys

Sinceramente ci sembrava strano che un colosso del settore come Hot Toys stesse con le mani in mano mentre la concorrenza continuava ad annunciare prodotti legati a Wandavision, il successo televisivo (trasmesso su Disney Plus) degli ultimi mesi legato agli Avengers del Marvel Cinematic Universe. Arriva dunque, contemporaneamente, l’annuncio delle due action figure di Vision (Visione) e di The Scarlet Witch finalmente non più solo Wanda Maximoff ma con il suo nome ufficiale svelato grazie alla serie tv. Entrambe le action figure fanno parte della nuova linea Television Masterpiece Series – WandaVision in scala 1/6, il che si traduce in 30 cm di action figure super posabili, stupendo! Andiamo a vederle singolarmente.

Vision (Visione)

Vision, che già in passato era stato realizzato dall’azienda di Hong Kong, ha subito un restyling totale da capo a piedi. Finalmente vediamo i rilievi della muscolatura del sintezoide e nuovi incredibili dettagli del volto. La figure sarà creata da un corpo muscolar type rivestito dell’iconico costume del supereroe realizzato in tessuto e materiale plastico (eh no…niente vibranio). Vision sarà corredato di accessori e parti di ricambio come tre coppie di mani di vario genere, un mantello in tessuto modellabile, un fondale che simula l’esagono creato da Wanda e una basetta serigrafata con il logo della serie televisiva. Vision è in preordine ad un costo indicativo di 250 Dollari con uscita stimata per il mese di Settembre 2022.

The Scarlet Witch

Finalmente la vediamo con il costume simile a quello iconico dei fumetti, The Scarlet Witch, rivelatasi essere una vera strega e non una mutante nel Marvel Cinematic Universe. La figure di Scarlet Witch presenta un body type di tipo femminile con possibilità di rimuovere il mantello. Anch’essa sarà dotata di vari accessori, vediamo che dalle foto ufficiali saranno presenti quattro paia di mani di cui la metà rosse per simulare l’effetto dei suoi poteri. Verranno inclusi anche due effetti, il Darkhold e una basetta esagonale. Non è finita qui, perchè Hot Toys ha ben pensato di inserire un effetto luminoso negli occhi che reagisce alle fonti luminose facendo diventare le iridi degli occhi di colorazione rossa…pauroso! The Scarlet Witch è in preordine ad un costo indicativo di 275 Dollari con uscita stimata per il mese di Settembre 2022.