War Machine MK4: la recensione

Scopriamo i dettagli di War Machine MK4, l'action figure tratta dal film Avengers: Infinity War prodotta da Tamashii Nations per Bandai Spirits.

War Machine MK4 è un’action figure completamente in plastica tratta dal film Avengers: Infinity War, prodotta dall’azienda Giapponese Tamashii Nations, dotata di numerose articolazione che possono permettere delle ottime posabilità. All’interno della nostra confezione troveremo diverse parti intercambiabili e accessori che daranno la possibilità di ricreare le scene da combattimento che abbiamo ammirato nel film dei Vendicatori.

Il Personaggio

Avengers: Infinity War è il terzo capitolo dedicato alle gesta dei vendicatori del Marvel Cinematic Universe, il personaggio di War Machine compare per la prima volta nel secondo film di Iron Man interpretato da Don Cheandle, successivamente riapparendo sempre come personaggio secondario anche in alcuni altri film Marvel fino ad Avengers: Infinity War dove lo ritroveremo con la sua quarta armatura rinominata Mark 4 che andremo a recensire.

La Confezione

Dopo questa breve presentazione andremo finalmente a parlare della figure partendo proprio dalla scatola. Questa linea S.H. Figuarts ( S.H. sta per Simple Style & Heroic Action ) è dedicata agli Avengers, dove troviamo l’impostazione della confezione molto simile ad ogni prodotto e le dimensioni risultano variabili a seconda delle dimensioni del personaggio che troveremo all’interno e degli extra compresi. Nella parte frontale possiamo ammirare parte del prodotto grazie alla finestra trasparente e un primo piano del protagonista in questione. Nella parte posteriore invece troviamo la figure in alcune pose che potremmo fa fare compresi anche i contenuti extra che troveremo all’interno della stessa.

Il Blister

All’interno della confezione troveremo solamente un blister, che andremo ad analizzzare assieme nel dettaglio. Nella parte sinistra troviamo la figure e gli effetti da inserire nelle mani e nei piedi per la simulazione del volo, spostandoci poi nella parte centrale troviamo i due lanciamissili che andranno inseriti nella schiena con una piccola mitragliatrice con l’effetto dello sparo da inserire a proprio piacimento, le 2 alette per la simulazione di volo e tre set di mani di apertura differente. Nella parte destra alla fine troveremo uno stand completamente nero serigrafato War Machine MK4 con i vari supporti per poterlo monare in modo da sorreggere la figure per le pose in volo o quelle più estreme.

Struttura e Paint

War Machine presenta un corpo completamente in plastica, le articolazioni son ben nascoste dalle parti dall’armatura, misura circa 16 cm di altezza in linea con tutte le altre figure uscite per questa serie.

Il colore nero è rappresentato per la maggior parte nella figure seguito dal grigio, hanno una tinta unita senza una presenza di sfumature nell’armatura in generale. Particolarmente curati sono i dettagli che possiamo ammirare nella figure, come le scritte e le parti di armi ed accessori che sono fedelmente stati ricreati.

Posabilità

La posabilità è davvero ottima, una delle migliori se non la migliore che sono uscite per questa serie, la figure riesce a raggiungere qualsiasi tipo di posa grazie ai molteplici snodi che troviamo nel corpo possiamo praticamente fare di tutto. Se dobbiamo trovare una nota negativa sono le articolazioni non proprio rigidissime, un vero peccato perchè se le avessero fatte un pò più dure ne sarebbe uscito un capolavoro perfetto.

Conclusioni

Con l’uscita di questo War Machine MK4 ci troviamo di fronte a una delle più belle action figure di questa linea dedicata ad Avengers: Infinity War, i piccoli difetti che avevano le altre figure di questa linea qua non ci sono rendendola un vero pezzo da non farsi assolutamente sfuggire se siete fan dei Vendicatori. Ottima posabilità, ottima estetica e un’ottimo extra di parti intercambiabili per potersi divertire a mettere War Machine imitandone le pose del film che ci sono piaciute tanto rendendo il collezionista soddisfatto del prodotto acquistato.

La figure di War Machine MK4 è ancora disponibile presso i rivenditori ad un prezzo suggerito di 100.00 € e distribuita in Italia da Cosmic Group.