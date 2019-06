War of Three Kingdoms: The Card Game in arrivo il gioco di carte di Sangokushi Taisen

in arrivo da S7 Games il gioco di carte War of Three Kingdoms: The Card Game basato sul videogioco Sangokushi Taisen

S7 Games, conosciuta fino a qualche tempo fa come Shinobi 7, ha annunciato War of Three Kingdoms: The Card Game, il gioco di carte basato sul ceòebre videogioco di SEGA Sangokushi Taisen.

War of Three Kingdoms: The Card Game sarà un gioco per 2 giocatori dalla spiccata componente tattica.

Il gioco sarà ambientato durante il periodo dei tre regni, avvenuto in Cina tra il 220 d.c. e il 280 d.c.. Basandosi su questo antefatto storico i giocatori prenderanno il controllo di una delle tre fazioni in lotta – Wei, Shu e Wu – e utilizzando il proprio mazzo di carte dovranno darsi battaglia per il controllo dell’antica Cina.

Si tratterà quindi di un deck building game, in cui occorrerà costruire con attenzione il mazzo migliore, scegliendo con cura le carte da utilizzare, bilanciando i vari elementi disponibili per dare vita all’armata più performante.

La scatola del gioco includerà le tre fazioni e comprenderà un totale di 300 carte, raffiguranti le illustrazioni del videogioco, e un manuale di 16 pagine con il regolamento di gioco.

War of Three Kingdoms: The Card Game sarà messo in commercio a partire dal 18 ottobre 2019 ad un prezzo di 29,99$. S7 Games non ha fornito dettagli su ulteriori localizzazioni di questo gioco.