WarnerMedia: in arrivo il prequel animato dei Gremlins

Sono passati 35 anni dall’uscita del film Gremlins diretto da Joe Dante ma, a quanto pare, l’opera cinematografica del 1984 potrebbe ritornare con un prequel. Infatti, la WarnerMedia avrebbe ordinato di realizzare una nuova pellicola, Gremlins: Secrets of the Mogwai, che sarà composta da 10 episodi.

Nel film di Joe Dante, tutto è partito dal ritrovamento, nel negozio del Signor Sam Wing, di un Mogwai da parte di un acquirente. Lo strano animaletto, dolce e tenero, diventa il regalo di Natale di Billy, il figlio dell’inventore Rand Peltzer. Al Signor Peltzer viene però raccomandato di seguire necessariamente tre semplici regole: il Mogwai non deve essere esposto alla luce, non deve andare a contatto con l’acqua e deve mangiare prima della mezzanotte. Sappiamo bene che a causa del susseguirsi di alcune vicende le regole vengono violate: da qui saltano fuori i Gremlins. Questi sono degli animaletti simili ai Mogwai ma dall’aspetto orribile e sono molto più cattivi.

Il prequel del film Gremlins, dovrebbe raccontare l’infanzia del Signor Sam Wing, proprietario del negozio dove è stato acquistato il Mogwai e che ha dato inizio a tutte le vicende successive. Molto probabilmente vedremo un giovane Sam Wing che all’età di 10 anni fa il suo primo incontro con Gizmo, il Mogwai che abbiamo conosciuto nel film del 1984. I due si troveranno ad affrontare un lungo viaggio attraversando la Cina, insieme ad Elle, una giovane ladra di strada per riportare a casa, dalla sua famiglia, il piccolo Gizmo.

Il nuovo progetto vedrà impegnato Tze Chun come sceneggiatore, mentre Darryl Frank, Justin Falvey e Sam Register saranno i produttori esecutivi. I co-produttori saranno invece Brendan Hay e Dan Krall. Ovviamente ancora non si conoscono i tempi di produzione ma si presume che i 10 episodi di Gremlins: Secrets of the Mogwai saranno disponibili sul servizio streaming della Warner Bros.