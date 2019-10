Watchmen: Ryan Murphy è “quasi” comparso in un cameo

La serie sequel di Watchmen ha debuttato domenica sera su HBO, e fin dal primo episodio, contiene spezzoni di un falso programma chiamato "American Hero Story: Minutemen", un chiaro riferimento alla serie di Ryan Murphy che, a quanto pare, avrebbe dovuto recitare nei panni di se stesso in un cameo.

In un’intervista col magazine Paste, Damon Lindelof, produttore della serie, ha spiegato che inizialmente erano previste delle scene post-credit, che avrebbero raccontato più nel dettaglio ciò che succedeva nelle vicende di Watchmen. Tali spezzoni, sarebbero stati di un programma fittizio chiamato “American Hero Story: Minutemen” (già presenti all’interno degli episodi), e avrebbero ricalcato per filo e per segno lo stile dei programmi di Ryan Murphy come “American Crime Story”, includendo un cameo del regista, in qualità di se stesso.

Purtroppo, tutto ciò non è stato possibile, poichè se ci fosse stato effettivamente Murphy, ci si sarebbe dovuti adattare agli alti standard del regista. Visto che American Hero Story: Minutemen è percepito all’interno della serie come un programma di scarsa qualità, mettere il creatore di Glee, avrebbe sminuito l’autore stesso.

“Non poteva esserci davvero Ryan Murphy, perchè poi avrei dovuto fare in modo che lo show fosse alla sua altezza“, ha dichiarato Lindelof. Solo perché Murphy non farà effettivamente un’apparizione in Watchmen, non significa che i fan non avranno più informazioni su American Hero Story, man mano che la serie va avanti. Il produttore ha detto che verranno rivelate altre cose nel corso di Watchmen, che si espanderanno sugli spezzoni del programma così come nell’universo della serie.

“Ci siamo ispirati all’originale e siamo rispettosi di ciò che ha significato“, ha dichiarato lo scenografo Mark Worthington. “Damon ha il suo modo di estenderlo e portarlo in un posto nuovo perché non lo sta rifacendo, sta creando qualcosa di diverso. Non lo so. Vedremo come le persone reagiranno. Penso che piacerà alla gente. ”