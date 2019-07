What If…? : un cast stellare per la nuova serie dell’MCU

Iniziano a trapelare le prime notizie certe sul cast della serie animata What If...?, legata all'MCU.

Il San Diego Comic-Con ha aperto le porte a tantissime novità sul Marvel Cinematic Universe, annunciando i prossimi film della Fase 4 insieme a serie come Wandavision, Loki e What If…?. Riguardo quest’ultima, sono trapelate alcune notizie sugli attori che presteranno la loro voce ai personaggi. Si tratta di nomi importanti che hanno già fatto parte dell’MCU nelle scorse fasi.

La serie animata What If…? sarà distribuita sulla piattaforma Disney + ed esplorerà diverse realtà alternative dell’universo Marvel, coinvolgendo gran parte degli eroi. Tra i doppiatori compaiono i nomi di Paul Rudd nelle vesti di Ant-Man, Michael Douglas che interpreterà Hank Pym, Karen Gillan nel ruolo di Nebula, Natalie Portman e Tom Hiddleston che darà voce nuovamente al personaggio di Loki. Non sappiamo ancora nulla del plot della serie, ma considerato il materiale fumettistico a disposizione possiamo fare diverse supposizioni a riguardo.

Una delle storie alternative che potrebbero essere messe in scena potrebbe riguardare proprio la figura di Captain America, in cui ad assumere la sua identità non sarà Steve Rogers bensì Peggy Carter, nuovamente interpretata da Hayley Atwell. La serie dei What If (che potremmo tradurre come cosa sarebbe successo se…?) è stata lanciata per la prima volta nel febbraio del 1977 e ha affrontato diverse tematiche. Abbiamo visto una realtà dove Hulk possiede il cervello di Bruce Banner, un’eventuale elezione di Captain America come presidente degli Stati Uniti, l’entrata di Jessica Jones negli Avengers, oppure che cosa sarebbe successo se Spider-Man fosse riuscito a salvare Gwen Stacy. La serie What if…? approderà su Disney + durante l’estate del 2021.

Nei prossimi giorni ci saranno sicuramente altre novità riguardo le serie animate e i film della Fase 4 dell’MCU.