Wonder Book, da dV Giochi il primo gioco da tavolo pop-up interattivo

È di ieri l’annuncio da parte della casa editrice dV Giochi della prossima pubblicazione di Wonder Book, un gioco da tavolo cooperativo per 1-4 giocatori basato sulla narrazione e diviso in scenari; capitolo dopo capitolo, il tabellone tridimensionale si svelerà agli occhi dei giocatori con sorprendenti meccanismi e imprevedibili risvolti di trama.

Wonder Book è un gioco cooperativo basato sulla narrazione, in cui il tabellone da gioco è un libro pop-up tridimensionale. Un capitolo dopo l’altro, i giocatori scopriranno i risvolti dell’avventura ambientata nel fantastico mondo di Oniria, e sveleranno le componenti interattive del piano di gioco.

Il regno, un luogo idilliaco e popolato da un’antica civiltà di draghi, è ora scosso da tumultuosi conflitti. Un gruppo di avventurosi ragazzini ha scovato un antico tomo sepolto sotto alla polvere in una torre abbandonata. Il destino di Oniria adesso è nelle loro mani.

Wonder Book è diviso in sei scenari, ognuno composto da un mazzo di carte pre-ordinate che includono le regole di gioco, la storia e le sfide da affrontare. Un capitolo dopo l’altro i giocatori esploreranno nuove parti del pop-up tridimensionale e scopriranno nuovi dettagli dell’ambientazione e risvolti della trama. I giocatori dovranno seguire le istruzioni dei turni di gioco e perseguire lo scopo indicato nella carta Obiettivo.

Ogni eroe potrà compiere tre azioni per turno, tra cui spostarsi e combattere. Potrà utilizzare le abilità, raccogliere le Scintille di Magia per compiere azioni speciali, interagire con le carte e con i pop-up sparsi sul tabellone. Terminata la fase degli eroi, una carta Wyrm determinerà gli spostamenti, gli attacchi e il numero di nuovi nemici che saranno generati dal vortice oscuro.

Il gioco è basato su un set di meccaniche di facile apprendimento e ogni scenario offre un’esperienza sempre varia e sorprendente. I giocatori si ritroveranno a esplorare, combattere, risolvere enigmi, cercare indizi e tanto altro ancora. Grazie ai congegni pop-up nascosti del libro e grazie alla trama ramificata, Wonder Book offre un’esperienza di gioco originale, coinvolgente e in continua evoluzione. Ogni scenario è un’avventura disseminata di bivi narrativi e di temibili nemici; nel corso della partita ogni eroe potrà acquisire nuove abilità e potenziare i propri talenti.

Wonder Book è stato progettato da due giovani ed eclettici talenti nell’ambito del game design contemporaneo, Martino Chiacchiera e Michele Piccolini, ed è stato illustrato da uno degli illustratori più apprezzati nel settore dei giochi da tavolo, Miguel Coimbra.

Il gioco uscirà in tutto il mondo nell’autunno 2021, sul mercato italiano dovrebbe vedere la luce in ottobre 2021 e avrà un prezzo consigliato di € 69,90.