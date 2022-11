Dopo le precedenti proposte, ad esempio quella dedicata al lungometraggio di The Batman, la linea Comic Edition di Warner Bros e Panini Comics si amplia portando sul mercato un’altra grande icona del mondo DC: Wonder Woman. Scopriamo insieme maggiori dettagli su Wonder Woman 1984 in 4K e il contenuto dell’edizione!

Wonder Woman 1984 in 4K

Wonder Woman 1984 – Comic Edition in 4K

La Wonder Woman 1984 – Comic Edition porta l’iconico personaggio DC a far parte della speciale, molto prolifica, collana pensati per gli appassionati di cinema e fumetti. Il cofanetto, realizzato in robusto cartone, contiene infatti al suo interno il lungometraggio Wonder Woman 1984 in versione 4K Ultra HD + Blu-Ray, un bellissimo poster da collezione raffigurante la protagonista del film e infine l’esclusivo fumetto Wonder Woman – Terra Uno. Quest’ultimo rappresenta una delle più affascinanti riletture delle origini di Wonder Woman.

Wonder Woman 1984 in 4K

Il film

Wonder Woman 1984, che vede alla regia Patty Jenkins e Gal Gadot nel ruolo da protagonista, porta gli spettatori direttamente negli anni 80. Qui, la nostra amata supereroina è impegnata a indossare ali dorate e ainseguire un suo sogno mentre è alla caccia di due nuovi e formidabili nemici: Max Lord e Cheetah.

In Wonder Woman 1984, il destino del mondo è nuovamente in pericolo, e solo l’intervento di Wonder Woman potrà salvarlo. Questo nuovo capitolo vede Diana Prince vivere tranquillamente in mezzo ai mortali nei vibranti e scintillanti anni ’80. Nonostante sia ancora in possesso di tutti i suoi poteri, mantiene un basso profilo, occupandosi di antichi manufatti e agendo come supereroina solo in incognito. Ma adesso, Diana dovrà uscire allo scoperto e fare appello alla sua saggezza, alla sua forza e al suo coraggio per salvare il genere umano da un mondo in pericolo di vita.

Wonder Woman 1984 vanta nel cast nomi del calibro di Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nei panni di Cheetah, Pedro Pascal in quelli di Max Lord, Robin Wright è Antiope e infine Connie Nielsen veste i panni di Hippolyta.

Per quanto riguarda invece la produzione, Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot e Stephen Jones hanno prodotto il film mentre Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Wesley Coller sono i produttori esecutivi.

La qualità video

Se in qualche modo la qualità generale del film può essere soggetta ad alcune critiche soggettive, non è questo il caso del comparto tecnico sul fronte video. Le immagini offerte da questa edizione in 4K Ultra HD sono superbe e l’aggiunta degli elementi HDR associati al Dolby Vision riescono a offrire un visibile upgrade rispetto alla controparte a risoluzione 1080p. Dal punto di vista della colorimetria, già dai primi minuti di film si possono apprezzare le palette cromatiche brillanti dai toni caldi in netto contrasto con l’azzurro del cielo. Le immagini non appaiono mai confuse, tutto è estremamente chiaro e ben definito, sia in termini di dettaglio sia in termini di contrasto e colori. C’è comunque da precisare che le scelte stilistiche in fase di produzione hanno sicuramente aiutato moltissimo ad ottenere un risultato di tale portata, visto che appunto il film risulta colorato anche durante le scene più cupe.

Globalmente, sul fronte video, non è possibile fare alcuna critica se non lodare quanto visto sullo schermo utilizzato per il test. Anche i primi piani sono uno spettacolo per gli occhi, con i volti estremamente definiti e valorizzati da un uso sapiente del trucco. In ultimo, ma non meno importante, il film non mostra alcun tipo di artefatto digitale, con gli effetti speciali realizzati anch’essi con grande attenzione.

Il comparto audio

Passiamo ora al comparto audio offerto da questa edizione in 4K Ultra HD. La traccia Dolby Atmos HD in lingua italiana (presente solo nel disco 4K Ultra HD) è assolutamente in linea con quanto ci si possa aspettare da una produzione di questo calibro, con grandi effetti sonori che prendono vita già dalle prime sequenza d’azione. La spazialità del palcoscenico è ampia, con lance che scorrono da destra e da sinistra e folle urlanti che enfatizzano in maniera sensibile l’ambiente proiettato a schermo. Ogni oggetto e ogni veicolo risultano avere delle transazioni estremamente fluide e allo stesso tempo gonfie e piene di sostanza. Ottimi anche i dialoghi, che anche nelle scene più aperte vantano a tratti un leggero riverbero mai fastidioso e sempre ben bilanciato. A tutto ciò si aggiunge poi una colonna sonora frutto del lavoro svolto da Hans Zimmer, che risulta essere la ciliegina sulla torta!

I contenuti aggiuntivi e i gadget di Wonder Woman 1984 in 4K

Infine, come vi abbiamo anticipato, questa nuova Comic Edition di Warner Bros contiene al suo interno anche il fumetto Wonder Woman Terra Uno, prodotto dalla mente di Grant Morrison e disegnato da Yanick Paquette. Si tratta di una lettura assolutamente da leggere, in parte debitrice all’idea del creatore originale di William M. Marston. Infine, oltre al volume, il box contiene al suo interno anche uno splendido poster raffigurante il personaggio protagonista del film DC.

Wonder Woman 1984 in 4K

Wonder Woman 1984 in 4K

All’interno di questa nuova edizione sono inoltre presenti numerosi contenuti aggiuntivi che portano allo spettatore tanti immagini legate alla produzione. Tra queste troviamo ad esempio la sezione making of, nella quale sono presenti alcune interviste al cast e alla troupe. E poi ancora, tra le altre cose, ci sono i contenuti dedicati alle riprese più action del film, come gli adrenalinici inseguimenti con i veicoli nel bel mezzo del deserto. In totale, preparatevi a oltre un’ora di contenuti aggiuntivi!

In conclusione

Per concludere, Wonder Woman va ad arricchire l’attuale linea Comic Book proposta da Warner Bros in collaborazione con Panini Comics e lo fa portando un’edizione doppio disco di altissima caratura tecnica. La differenza tra l’edizione in 4K Ultra HD e quella in Blu-ray a 1080p è molta sia in ambito video sia in ambito sonoro, segno di una consistente evoluzione di questa sempre più presente tecnologia. Ottimi anche i contenuti aggiuntivi, che sono in grado di offrire allo spettatore oltre un’ora di sequenze utili a comprendere meglio il lavoro fatto dalla produzione. A chiudere il cerchio troviamo poi Wonder Woman Terra Uno, il fumetto proposto in edizione cartonata, e il poster da collezione. Se siete fan DC e del personaggio, dal punto di vista contenutistico questa edizione è davvero ottima.