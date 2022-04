Le voci erano nell’aria da settimane e finalmente sono diventate realtà. Durante la puntata di ieri sera di Dynamite, Tony Khan ha ufficialmente annunciato “Forbidden Door”, un mega show che vedrà AEW e New Japan Pro Wrestling unire le forze. Si terrà domenica 26 giugno allo United Center di Chicago.

Annunciato un mega show tra AEW e NJPW

Al momento non sono ancora stati annunciati i match che vedremo al grande evento, ma il founder e presidente della AEW ha promesso grandi sorprese. La collaborazione tra le due federazioni era iniziata diversi mesi fa e abbiamo visto numerose stelle della New Japan, Jay White e Minoru Suzuki su tutti, apparire più volte nelle puntate di Rampage e Dynamite.

Tra i grandi match che i fan sperano di vedere c’è quello tra Okada e CM Punk. Attenzione anche al possibile ritorno di Kenny Omega, ormai da tempo fermo ai box per via di un infortunio.

“Il mondo continua a riaprirsi e finalmente possiamo dare ai nostri fan il grande evento che abbiamo sempre immaginato. Lo United Center ha dato vita a uno dei più importanti show della nostra storia, The First Dance, e sarà la location perfetta per questo crossover con la NJPW” – ha dichiarato Tony Khan.

L’annuncio del mega show arriva a poche settimane da distanza dall’acquisizione degli asset della Ring of Honor. Tony Khan ha contribuito in prima linea a produrre il PPV Supercard of Honor, tenutosi a Dallas durante il weekend di WrestleMania, e ha confermato i piani futuri per uno show televisivo.

Tony Khan e Takami Ohbari, presidente della NJPW, si sono stretti la mano in diretta televisiva, sancendo l’estensione della partnership tra le due Compagnie. I biglietti di Forbidden Door andranno in vendita venerdì 6 maggio su Ticketmaster.

Vi ricordiamo che potete seguire la programmazione settimanale della AEW in Italia su Sky Sport, che di recente ha rinnovato il contratto televisivo per tutto il 2022.