Wrestling, intervista a Francesco Akira: “In Giappone ho fatto la storia”

Classe 1999, passione smisurata per il mondo del Wrestling e voglia di non fermarsi dinnanzi a nulla. Sono queste le tre caratteristiche principali che hanno permesso a Francesco Begnini, in arte “Akira”, di approdare in Giappone e fare la storia della disciplina a soli 22 anni.

Il giovane bergamasco, infatti, si è laureato Junior Heavyweight Champion della All Japan Pro Wrestling in occasione di “Champions Night”, evento andato in scena sabato 26 giugno a Tokyo. Grazie alla vittoria ai danni di Koji Iwamoto, dunque, Francesco Akira ha solidificato ulteriormente la sua brillante carriera. Abbiamo avuto l’occasione di scambiare due chiacchiere con lui in questi giorni. Ecco cosa ci ha raccontato.

Sei stato il primo wrestler italiano a vincere un importante titolo in Giappone. Raccontaci le emozioni che hai provato nel post match e quali sono i tuoi obbiettivi futuri.

È stata senza subbio una bella sensazione. Anni di lavoro, sudore e fatica finalmente hanno ripagato. Essere il primo europeo a vincere un titolo del genere per me è un grande onore, ma essere il primo straniero dopo dieci anni a compiere quest’impresa lo rende ancora più speciale. L’ultimo, in ordine cronologico, fu Kenny Omega.

Hai deciso di approdare nella Terra del Sol Levante giovanissimo, compiendo un percorso colmo di sacrifici e insidie. Puoi raccontarci nel dettaglio la tua esperienza e il perchè di questa decisione? Quali sono state le superstar che più ti hanno aiutato in Giappone?

Sono arrivato in Giappone dopo che la ex star della WWE Tajiri mi vide in Italia in uno show e decise di prendermi sotto la sua ala protettrice. All’inizio ovviamente non è stato molto facile integrarsi per via di una cultura completamente diversa e di una nuova lingua da imparare. Non riesco ancora a parlare il giapponese in maniera fluente, ma sono comunque riuscito a integrarmi e farmi vari amici. I wrestler che mi hanno aiutato di più sono stati sicuramente Tajiri, Jake Lee, Kento Miyahara e Will Ospreay dalla New Japan Pro Wrestling.

Hai debuttato nel mondo del Wrestling a soli 15 anni. Quali sono le superstar a cui ti sei ispirato?

I wrestler a cui mi sono ispirato all’inizio della mia carriera sono stati Rey Mysterio e The Rock. Senza dubbio i miei preferiti.

Diversi top name del panorama, Will Osprey e Kenny Omega su tutti, si sono congratulati per il tuo storico traguardo. Hai mai avuto l’occasione di conoscerli personalmente?

Non ho ancora avuto il piacere di conoscere personalmente Kenny Omega, mentre sono riuscito a diventare un grande amico di Will Osprey. Con me si è sempre comportato bene e mi ha aiutato molto durante il percorso in Giappone.

Cosa ti manca più dell’Italia e cosa pensi possa servire al panorama del Wrestling nostrano per crescere ulteriormente?

La mia famiglia sicuramente, seguita dai miei amici e dal cibo. Penso che il Wrestling Italiano sia cresciuto molto negli ultimi anni. Lasciando da parte la questione Corona Virus per un momento, abbiamo molti talenti e delle scuole valide: servirà puntare ulteriormente su questi due aspetti.

Cosa consiglieresti a un giovane wrestler in rampa di lancio, magari italiano, che vorrebbe seguire le tue orme e cercare di sfondare all’estero?

Potrebbe sembrare un consiglio banale, ma trovare una scuola di Wrestling valida in Italia è assolutamente fondamentale. Bisogna lavorare sodo fin dall’inizio e non smettere mai di crederci.

Nel corso degli anni NXT ha avuto un’espansione globale non indifferente, accogliendo wrestler da tutto il mondo. Ti piacerebbe approdare in WWE prima o poi e, nello specifico, all’interno del brand oronero?

Assolutamente, NXT è un brand che apprezzo molto. Esibirmi dinnanzi al pubblico americano della WWE sarebbe senza ombra di dubbio una grande realizzazione.

