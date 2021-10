WWE Draft 2021: tutti gli spostamenti della prima notte

“It’s time to shake things up, again!”. La celebre frase pronunciata da Vince McMahon in passato torna a essere rilevante con l’edizione di quest’anno del Draft, un modo per rimescolare le carte in tavola tra i brand della WWE: Raw, SmackDown e NXT 2.0.

Sono stati ben 16 gli spostamenti della prima notte, annunciati da Adam Pearce e Sonya Deville nel corso della puntata dello show blu di venerdì 1 ottobre. I cambiamenti tra i roster saranno effettivi a partire dal 22 ottobre, subito dopo Crown Jewel, mentre la seconda notte del Draft avrà luogo nella puntata di Raw di domani sera. Andiamo a esaminarli nel dettaglio.

WWE SmackDown, il roster cambia forma

La prima scelta è ricaduta ancora una volta su Roman Reigns, che si conferma top name dello show blu. Cambiano invece casacca Charlotte Flair, Bianca Belair e Drew McIntyre, che passano da Raw a SmackDown, seguiti dal New Day (Kofi Kingston e Xavier Woods), e Jeff Hardy. Al momento, dunque, lo show blu si trova ad avere ben due campionesse femminili: Charlotte Flair e Becky Lynch.

Rimane a SmackDown l’ex campionessa Naomi e la coppia composta da “Happy” Baron Corbin e Madcap Moss, mentre arriva direttamente da NXT 2.0 la stable Hit Row (Isaiah “Swerve” Scott, Top Dolla, Ashante “Thee” Adonis & B-Fab).

WWE Draft, ecco chi è passato a Raw

Il nuovo WWE Champion Big E rimane ancorato allo show rosso assieme ai campioni di coppia Randy Orton e Matt Riddle, gli RK-Bro. Rey & Dominik Mysterio. Passano invece da SmackDown a Raw l’Hall of Famer Edge, Rey e Dominick Mysterio.

Sono rimasti a Raw anche Keith “Bearcat” Lee e le campionesse di coppia Nikki A.S.H. e Rhea Ripley. Direttamente da NXT 2.0 arriva invece Austin Theory.

Durante la puntata è apparso anche Brock Lesnar, che ha spiegato di essere un free agent e dunque libero di fare qualsiasi cosa voglia. A Crown Jewel affronterà Roman Reigns in un match valido per lo Universal Championship.

Gli spostamenti aggiuntivi del WWE Draft

Nella giornata di ieri, in occasione di Talking Smack, sono stati annunciati altri spostamenti: a Raw arrivano Zelina Vega, Apollo Crews & Commander Azeez, Alpha Academy (Otis & Chad Gable). Rimangono Nia Jax, John Morrison, Akira Tozawa, il 24/7 Champion Reggie, Drake Maverick, Doudrop, R-Truth e T-Bar.

A SmackDown, invece, arrivano MACE, Mansoor, Mustafa Ali e Aliyah, mentre rimangono Toni Storm e Drew Gulak. Per Aliyah si tratta della chiamata ufficialmente nel main roster dopo un periodo trascorso a NXT, mentre la Retribution è stata divisa.

Vi ricordiamo che la programmazione settimanale della WWE è disponibile in Italia sulla piattaforma Discovery+. I PPV, documentari e altri contenuti speciali, invece, sono visibili soltanto previo abbonamento al WWE Network.