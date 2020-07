X-Men, Hasbro celebra i 20 anni del primo film con la linea Marvel Legends

Hasbro, azienda leader del settore giocattoli e collezionabili, ha appena annunciato le sue nuove uscite per la linea Marvel Legends Series X-Men direttamente dal primo film degli X-Men (datato 2000 e diretto da Bryan Singer) ecco che arrivano Magneto con il professor Xavier, Mystica e Wolverine. Si tratta di action figure dal costo molto contenuto che fino a poco tempo fa non erano nemmeno molto dettagliate ma nel corso degli anni l’azienda ha compiuto un bel salto in avanti trovando il giusto compromesso proponendo al pubblico dei prodotti degni di nota senza per forza rifarsi nei confronti dell’utente finale che lo andrà ad acquistare.

X-Men è il film di Bryan Singer datato 2000 che inizia il fortunato filone cinematografico di 20th Century Fox. La storia riprende la storia dei super eroi guidati dal professor Charles Xavier e della sua scuola per mutanti, un gruppo di ragazzi con poteri che combattono uniti contro altri mutanti guidati da Magneto, un tempo amico del professore.

Magneto e Xavier

Si tratta di un double pack molto particolare perchè racchiude nella stessa confezione sia il Professore che Magneto, amici e nemici storici, saranno dotati di mani e teste intercambiabili per poter ricalcare le fattezze degli attori storici Ian McKellen e Patrick Stewart che le controparti più giovani Michael Fassbender e James McAvoy. Il set è in preordine sul sito Hasbro Pulse al prezzo di 49,00$.

Wolverine

Uscita singola per questo Wolverine tratto dal primo film, lo vediamo nelle sue iconiche vesti con giacca in pelle e jeans ecamicia a quadretti. All’interno della confezione troveremo due mani intercambiabili con i pugni chiusi e una testa alternativa. La figure è in preordine sul sito Hasbro Pulse al prezzo di 24,99$.

Mystique

La mutante in grado di assumere qualsiasi forma e aspetto arriva nella linea Marvel Legends, la figure sarà dotata di vari punti di snodo e parti intercambiabili mani intercambiabili e un braccio che si sta trasformando. Mystique è in preordine sul sito Hasbro Pulse al prezzo di 24,99$.