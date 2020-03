Yu-Gi-Oh!: trailer, poster e personaggi della nuova serie Sevens

Attraverso il suo sito ufficiale apprendiamo che la nuova serie anime ispirata al gioco di carte collezionabili, Yu-Gi-Oh! Sevens debutterà il prossimo 4 aprile su TV Tokyo.

Eccovi il poster promozionale:

Si tratta della settimana serie anime ispirata dal franchise dopo Yu-Gi-Oh! VRAINS conclusasi lo scorso settembre in Giappone dopo 120 episodi.

Un primo trailer di Yu-Gi-Oh! Sevens era stato già diffuso a dicembre:

"Yu-Gi-Oh Sevens" anime PV; airing April 2020 pic.twitter.com/L90X3Jie4T — A.I.R (Anime Intelligence (and) Research) (@AIR_News01) December 21, 2019

Yu-Gi-Oh! Sevens celebrerà il ventesimo anniversario della storica serie anime e promette numerosi cambiamenti.

Sarà innanzitutto la prima serie anime ad avere un protagonista che frequenta le scuole elementari Yūga Ōdō amante della scienza e ovviamente dei duelli mentre il suo rivale sarà Luke, suo compagno di classe e autoproclamatosi campione delle scuola elementare Gōha 7. Oltre i due protagonisti svolgeranno un ruolo importante anche Gakuto, il Presidente del Consiglio Studentesco, e Romin compagno di classe di Yūga.

La serie sarà ambienta in un futuro imprecisato proprio nella città di Gōha e introdurrà una nuovissima veste grafica per le carte oltre che nuove regole per i “Rush Duel”.

La serie è prodotta da Studio Bridge e nello staff compaiono Nobuhiro Kondo in veste di regista e Toshimitsu Takeuchi alla supervisione delle sceneggiature. Masahiro Hikokubo ritornerà ad occuparsi del layout dei duelli, Kazuko Tadano e Hiromi Matsushita invece sono responsabili del character designers, infine Hiroshi Yamamoto si occuperà del suono.

Il gioco di carte collezionabilidi Yu-Gi-Oh! è derivato dall’analogo gioco immaginario che appare nel manga e anime Yu-Gi-Oh! chiamato “Duel Monsters”. Il gioco è stato commercializzato a partire dal 2002 ed è stato distribuito complessivamente in più di 40 nazioni, e tradotto in inglese, francese, spagnolo, italiano, tedesco, olandese, portoghese, cinese, arabo, russo, ceco, svedese, norvegese, finlandese, danese, serbo, croato, greco, turco, ungherese, romeno, hindi, thailandese, coreano e albanese. Nel 2009, la Konami ha annunciato che il totale delle vendite di carte aveva superato i 22,5 miliardi, il che ha permesso al gioco di entrare nel Guinness World Record come gioco di carte collezionabili con più carte vendute al mondo.