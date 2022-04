L’autrice del manga 30 anni, vergine, mago (30-sai Dōtei da to Mahō Tsukai ni Nareru Rashii) Yū Toyota, di prossima pubblicazione anche nel nostro Paese grazie alla casa editrice Goen, ha annunciato sul suo account Twitter di aver donato parte della quota per i diritti del film e dell’adattamento a Marriage For All Japan, un’organizzazione che sostiene il matrimonio tra persone dello stesso sesso in Giappone. Nel post ha scritto “Spero che la nostra società possa diventare un luogo in cui le persone possono amarsi nella forma che desiderano, indipendentemente dal sesso“.

A proposito del manga 30 anni, vergine, mago

Il manga è scritto e illustrato da Yū Toyota, la quale lo ha originariamente pubblicato sui suoi account Twitter e Pixiv. È stato poi serializzato digitalmente su Gangan Pixiv dal 1 settembre 2018 e i singoli capitoli sono stati successivamente pubblicati in cinque volumi rilegati da Square Enix.

In Italia il manga verrà pubblicato a giugno di quest’anno dalla Goen (preordinatelo su Amazon!) che descrive così la trama:

Fin da quando è stato benedetto (maledetto?) dall’abilità magica di leggere i pensieri altrui, il virgineo Adachi è costantemente sulle spine, soprattutto sapendo che l’affascinante collega Kurosawa prova dei sentimenti per lui. E ogni volta che Adachi prova a portare l’amicizia con Kurosawa su… un altro livello, la sua inesperienza in fatto di rapporti amorosi si mette di traverso. Sfortunatamente per Adachi, “andarci piano” sembra fuori discussione, visto che ora dovrà dividere un appartamento proprio con Kurosawa.

Dal manga è stato tratto una serie live-action che vede Eiji Akaso nei panni di Adachi e Keita Machida nei panni di Kurosawa. Gli altri membri del cast sono Kodai Asaka, Yutaro, Takuya Kusakawa, Ryo Sato e Suzunosuke. La serie è stata diretta da Hiroki Kazama e scritta da Erika Yoshida ed è stata presentata in anteprima su TV Tokyo il 9 ottobre 2020. L’adattamento è stato trasmesso anche in streaming sul servizio Tsutaya Premium e nel dicembre 2020 Crunchyroll ha iniziato lo streaming al di fuori dal Giappone.