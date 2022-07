L’autorevole Rolling Stone ha pubblicato, nella tarda serata italiana di ieri, un interessante articolo che riporta alcuni dati ottenuti da alcuni studi commissionati da WarnerMedia riguardanti Zack Snyder e la cattiva pubblicità che WarnerMedia stessa ha subito dalle campagne di social media action contrassegnate dagli hashtag #restoretheSnyderVerse e #realeasetheSnyderCut e che portarono, fra le altre cose, al review bombing di altre pellicole degli studios, fra cui Godzilla vs Kong e Wonder Woman 1984. Dai dati ottenuti si apprende che l’utilizzo di bot è stato di circa il 13%. Un dato più alto rispetto alla norma, circa 5/7% di bot, rispetto a campagne della stessa tipologia. Il dato è sicuramente interessante ma non intacca il fatto che Zack Snyder’s Justice League rimane epico, un evento praticamente senza precedenti nella storia della cinematografia mondiale e l’apice di un certo modo di raccontare i supereroi al cinema.

Zack Snyder’s Justice League rimane epico anche con i bot

I bot sono ovunque… ma anche i fan

Prima di addentrarci nel valore intrinseco di Zack Snyder’s Justice League è bene subito sottolineare alcune parti del medesimo articolo citato in aperto sono state volutamente tralasciate dai detrattori del vulcanico regista e più in generale del film in questione. Nello specifico alcune agenzie avevano già notato dei pattern inusuali in moltissime discussioni concernenti i due hashtag come per esempio le onde di retweet massicce in determinati orari o giorni e così via: insomma i numeri erano sì impressionanti ma i più addentrati aveva già rivisto a ribasso le stime. Non bisogna inoltre confondere la presenza di bot con quella di uno sparuto gruppo di fan tossici che è arrivato a minacciare professionisti e la dirigenza WarnerMedia e che lo stesso Zack Snyder ha condannato sin da subito.

La presenza di bot inoltre pare abbia inficiato anche l’assegnazione del Oscar del Pubblico dello scorso assegnato a Army of the Dead. Ma in quella occasione sembrò quasi lapalissiano che dietro al corposo distacco rispetto agli film ci fosse lo zampino dei bot e nessuno rimase scandalizzato. Come detto nel paragrafo iniziale infine è bene chiarire che pressoché tutte le campagne marketing e virali fanno uso di bot volutamente o non volutamente perché agli interessi commerciali leciti spesso si accodano (non volutamente appunto) interessi di altra natura, da quella politica a quella socio-economica.

Tutto questo però non deve intaccare un movimento composto da fan genuinamente interessati al film e alla visione del regista e che trascende, fortunatamente, l’ambito dei meri social media. Ricordiamo infatti che il film è dedicato ad Autumn la figlia appena ventenne di Zack Snyder morta suicida e alla cui memoria sono state anche dedicate varie iniziative e raccolte fondi per la American Foundation for Suicide Prevention.

Zack Snyder’s Justice League: visione vs commercialità

Zack Snyder’s Justice League è stato un evento. Al netto della campagna virale, le incredibili vicissitudini nella realizzazione della pellicola ricordano quelle del capolavoro Via col Vento (un paragone azzardato ma che gli esperti di cinema troveranno sicuramente calzante) fra cambi dietro la macchina da presa, drammi e polemiche prima, durante e dopo le riprese e delusione e rassegnazione al tempo sua uscita nelle sale nel lontano 2017. Questo film è stato il trionfo della creatività e della visione di un regista su logiche di mercato e commerciali neanche troppo chiare dettate da un pubblico spesso ineducato, distratto e qualunquista. La versione cinematografica del film è proprio in questo senso una scottante riprova di questo paradigma.

È indubbio che Zack Snyder’s Justice League sia un caso più unico che raro. Raramente un regista o uno sceneggiatore hanno il lusso di portare al pubblico un film o un’opera esattamente così era stata ideata senza ingerenze esterne di qualche tipo e Zack Snyder ha avuto la grandissima fortuna di poterlo fare, non senza difficoltà e con qualche scelta comunque discutibile, segnando la fine di un percorso personale ed artistico che nato proprio dalle ceneri della deludente versione cinematografica del 2017, supportata dalla già menzionata campagna virale, ha unito fan, sostenitori e appassionati in un movimento che, travalicando i confini del semplice cinefumetto, si è battuto affinché il regista avesse la possibilità di completare il lavoro lasciato tristemente incompleto.

Zack Snyder’s Justice League: un film epico a misura dei lettori di fumetti

Zack Snyder’s Justice League non cesserà mai di generare discussioni e polemiche anche e soprattutto perché è un film che mantiene estremamente riconoscibile l’impronta autoriale del suo regista. Ma non solo.

Ancora oggi Zack Snyder’s Justice League rimane un film che si “vede” come un fumetto e si “legge” come un film. Si tratta di un’epica cavalcata di 240 minuti che avvicina lo spettatore all’esperienza della lettura di un (massiccio) volume a fumetti per un ritorno a quella dimensione epica e mitica che riavvicina questi personaggi alle loro controparti della mitologica classica sia che si parli di iconografia o estetica che di sequenze d’azione con la loro inevitabile sospensione dell’incredibile fino alla portata di un plot tanto lineare quanto epico e capace di scavare a fondo nei personaggi tanto nei loro “pieni” quanto nei loro “vuoti”.

Mentre il genere dei cinecomics si è tristemente codificato, a parte qualche brillante eccezione, nel mostrare una umanità degli eroi appiattita verso una scevra e banale quotidianità, Zack Snyder l’ha elevata ad archetipo delle tribolazioni, delle gioie e delle scelte del vissuto comprendendo pienamente l’ethos, il pathos ed anche la hubris di questi personaggi. In un momento storico in cui la cultura pop è diventata una macchina capace di generare un hype tanto forte quanto veloce è la fruizione dei suoi prodotti, Zack Snyder’s Justice rimane un faro di quello che è possibile fare con amore, dedizione e soprattutto con rispetto per questi personaggi e più in generale con tutto ciò che ruota intorno alla cultura pop riscoprendone le modalità vere e vitali con cui è fiorita nel corso di oltre 50 anni.