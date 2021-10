Zetha Mansion Ep. 03 – gioco di ruolo & Boardgame: Epic Encounters, Tenfold Dungeon

Zetha Mansion Ep. 03 dedicato agli amanti del gioco di ruolo e boardgame, con una serie di interessanti novità per rendere ancora più immersiva la vostra esperienza di gioco, da Epic Encounters a Tenfold Dungeon, Adaptable Top e le miniature Wizkids per D&D

Rendere la propria esperienza di gioco più completa e tridimensionale è un aspetto sempre più importante e ricercato nelle sessioni di gioco di ruolo. Ovviamente quando si tratta di un combattimento importante poi, la cosa diventa quasi imprescindibile.

Epic Encounters

Epic Encouters sono dei set già pronti “plug-n-play” per mettere in scena epici scontri con diverse ambientazioni: draghi nella propria tana, un salone infestato di bellicosi orchi o coboldi capitanati da una regina, giganti del ghiaccio o una temibile hydra. E tutto è pronto per il gioco di ruolo o la personalizzazione di boardgame: il manuale offre al master tutte le info narrative e meccaniche e ogni set può essere giocato a sè stante o inserito in una campagna più grande. Davvero notevoli.

Li potete acquistare seguendo i link sotto riportati.

Tenfold Dungeon

Per mettere sul tavolo i vostri dungeon ci sono i nuovi set di Tenfold Dungeon: set di terrain modulari, ottimamente illustrati e ognuno a tema differente (il tempio, il castello, il villaggio, le fogne, e il facility futuristico) che permettono di creare le proprie ambientazioni di gioco di ruolo, sia che stiate giocando una campagna di D&D o Pathfinder, sia che vogliate sbizzarrirvi con qualche missione self-made del buon vecchio Hero Quest o di Descent, Assalto Imperiale ecc. Ogni set è dettagliato e già suddiviso nelle classiche caselle da un pollice per lato. Ottimo!

Miniature e tavoli

Sono uscite le nuove wave di miniature di Wizkids/Neca official licensed Dungeons & Dragons per le vostre campagne. Sono tutte già primerate, pronte per essere dipinte e hanno un rapporto qualità/prezzo davvero ottimale (parliamo circa di 6,00 euro a blister di due e i mostri giganti a circa 15,00-17,00 euro).

Ed è arrivato anche un interessante kit che si chiama Adaptable Top, ovvero un tavolino modulabile composto da 6 pannelli di circa 40 cm per lato, piedini regolabili in altezza, porta tablet, porta bicchieri ecc. Il tutto può essere assemblato a piacere per creare strutture multilivello, utili per le vostre sessioni di gioco di ruolo e per tenere il tavolo ordinato. Non costa pochissimo ma è di certo affascinante.