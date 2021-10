Zetha Mansion ep. 06: Road To Lucca con Star Comics

A Zetha Mansion inizia la Road To Lucca 21, per l’occasione con ospite speciale Cristian Posocco, publishing manager di Star Comics, che ci racconterà le attività dell’editore perugino e molti approfondimenti.



È tempo di iniziare una nuova Road To Lucca, per questa edizione 2021 tanto attesa e tanto ricca di importanti avvenimenti, nonostante la dicitura “light” e le necessarie limitazioni.

Ma fare la Road To Lucca non significa solo fornire una guida ai contenuti del festival; la Road To Lucca è anche l’occasione per ospitare importanti realtà e curiosare tra gli annunci e le novità.

Ed è proprio il caso di questa puntata di Zetha Mansion, con ospite Cristian Posocco, publishing manager di Star Comics, che ci farà vedere le novità che si troveranno presso il loro stand in piazza San Michele e un po’ di altri annunci, oltre a raccontarci quello che avverrà dentro lo stand e online.

E poi come non fare due parole sul boom dei manga in Italia con uno dei più importanti editori di fumetti giapponesi del nostro paese?

Tanti contenuti quindi per questa nuova puntata di Zetha Mansion!