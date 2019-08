Zombie Fallout: i libri di Mark Tufo diventeranno una serie TV

La serie di libri Zombie Fallout, scritta da Mark Tufo, avrà una trasposizione televisiva. I produttori e gli autori sono già al lavoro sul progetto.

Da ormai 10 anni gli zombie sono diventati dell’ottimo materiale per serie TV, in parte anche grazie a The Walking Dead. Nel 2010 lo scrittore Mark Tufo inizia a pubblicare una serie di libri, Zombie Fallout, che recentemente è stata presa in considerazione per la realizzazione di un progetto. La saga diventerà una serie TV grazie alla Buffalo 8, che collaborerà con lo scrittore e con i produttori esecutivi Brad Thomas e Weston Scott per adattarla in una serie TV.

Questo ambizioso progetto sarà realizzato anche con la collaborazione di Steven Adams, produttore premiato con un Peabody Award, e Theo Dumont, responsabile marketing della Buffalo 8. L’idea di una trasposizione di Zombie Fallout era già stata considerata nel 2016, ma il progetto non è mai riuscito a decollare fino ad ora. I produttori sembrano determinati a realizzare la serie e, se tutto andrà a buon fine, potrebbero realizzare una serie longeva e di successo, dal momento che Mark Tufo ha scritto ben 14 volumi, con il franchise ampliato da audiolibri e graphic novel.

Zombie Fallout è una commedia nera dalle tinte horror che vede umani lottare contro non-morti e altri mostri di vario tipo. La storia ruota attorno a Michael Talbot, tipico veterano della Marina, che conduce una vita tranquilla ma che viene catapultato in un’apocalisse zombie, causata dal virus H1N1. L’uomo è ossessionato dagli zombie-movie, ma quanto questi diventano una minaccia concreta per lui e per la sua famiglia, Michael capirà che gli toccherà allearsi anche con persone che fino a quel momento aveva sempre evitato, come i suoi vicini. Lo scrittore, Mark Tufo definisce la sua opera come “un lavoro continuo di amore, sudore e lacrime. Partito come un solo libro, è diventato un intero universo. È andato oltre ogni mia immaginazione. È diventato realtà.”