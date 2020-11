Adattatore USB-C | I migliori di novembre 2020

Cos’è un adattatore USB-C e a cosa serve?

Un adattatore USB-C non è nient’altro che un dispositivo che può avere varie forme e dimensioni il quale serve, per l’appunto, ad adattare una porta o una spina USB Tipo-C ad un altro standard.

Esistono davvero tantissimi tipi di adattatori che servono in una serie di situazioni tra le più disparate immaginabili. Gli adattatori più conosciuti sono forse quelli utilizzati per adattare una presa USB Tipo-C femmina ad un altro standard e che spesso sono necessari con i PC o Mac più recenti.

Per fare degli esempi, esiste un adattatore USB-C che vi permette di collegare alla porta un cavo Ethernet o un altro adattatore che facilita il trasferimento delle foto delle vostre vacanze dalla macchina fotografica al computer permettendovi di inserire le schede SD.

Altri adattatori possono essere sotto forma di cavo, come ad esempio un cavo video da USB Tipo-C a HDMI, o possono trasformare la presa USB Tipo-C del vostro computer in un vero e proprio coltellino svizzero includendo nello stesso prodotto tutto in uno diversi standard come USB Tipo-A, lettori MicroSD e jack audio da 3,5mm.

Un esempio abbastanza conosciuto di adattatore per prese USB Tipo-C femmina è quello che trasforma la porta di ricarica dello smartphone in una USB Tipo-A per il trasferimento di dati da un vecchio smartphone oppure per il collegamento di altri accessori. Molti produttori Android includono questo piccolo gioiellino nella scatola con cui viene spedito il telefono.

Altri smartphone nella confezione includono un adattatore da USB Tipo-C maschio a Micro USB maschio, in modo da poter utilizzare un cavo o un caricabatterie USB Tipo-C anche con prodotti meno recenti.