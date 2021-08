Ora che settembre è arrivato e l’inizio della scuola è sempre più vicino, continuano le nostre guide d’acquisto per il Back to school, e stavolta vogliamo proporvi le migliori borse per computer portatili per la scuola. Oggi giorno ormai la tecnologia è sempre più importante durante la formazione di uno studente, come si è potuto constatare durante le fasi di lockdown.

Una volta tornati sui banchi di scuola torneranno le possibilità di fare presentazioni, approfondimenti ed anche prendere appunti con i laptop, ma come portarli a scuola? Ecco quindi che arriviamo in vostro aiuto, offrendovi le migliori alternative per portare un computer portatile sempre con voi, in totale sicurezza. Per realizzare questa guida sono state tenute in considerazione la maggior parte delle circostanze come la necessità di dover portare il solo laptop, con opzioni impermeabili e resistenti agli urti, ed altre invece in grado di contenere anche libri e tanti altri oggetti grazie alla moltitudine di tasche e all’ottimizzazione degli spazi.

Quella che vi proponiamo oggi è una selezione di prodotti pensata per studenti di tutte le età, e dalla grande personalità poiché permette, in alcune soluzioni, una vasta gamma di colori e fantasie tra cui scegliere. Mettevi comodi e preparatevi a leggere la nostra guida sulle migliori borse per computer portatili per la scuola!

Pronti per lo shopping? Si comincia!

Le migliori borse per computer portatili per la scuola

Borsa tracolla HP

Tra le borse porta notebook più sicure ed affidabili, c’è sicuramente questa tracolla realizzata da HP, che sembra semplicemente perfetta. Caratterizzata da un design tradizionale, questa borsa ha un’apertura dall’alto ed una tasca verticale molto capiente in grado di contenere numerosi oggetti, mentre il tessuto resistente protegge dagli agenti atmosferici e grazie alle imbottiture laterali è quindi perfettamente in grado di tenere al sicuro il computer al suo interno. La tracolla è rimovibile, e trasforma questa borsa in una pratica valigetta porta oggetti.

Borsa Quishare

La tracolla realizzata da Quishare è un prodotto bello e versatile, adatto per portare il proprio laptop in giro. Il tessuto che protegge questa borsa è un’elaborato intreccio in neoprene con lo scopo di rendere la copertura ancora più resistente sia agli urti che a liquidi e polvere. È disponibile in numerosi colori tra cui linee di viola, blu e rosa. Per una maggior comodità, è possibile nascondere le maniglie e non avere ulteriori ingombri quando si usa in modalità tracolla, ed è presente una fascia aderente che permette di legarla in maniera salda ai manici dei trolley.

Tracolla Mosiso

La tracolla Mosiso è una borsa che nonostante le dimensioni ridotte garantisce un’incredibile protezione per lo scomparto principale con chiusura a cerniera. La particolare imbottitura a schiuma con fodera di tessuto felpato è in grado di sostenere oltre agli urti, anche i graffi e la parte esterna della custodia è stampata per trasportare il laptop mantenendo sempre un notevole stile. La tracolla, oltre ad essere imbottita è anche rimovibile e regolabile, permettendo una moltitudine di utilizzi per questa borsa.

Borsa Harry Potter

Armatevi di mantello e bacchetta e preparatevi ad affrontare magiche avventure con questa tracolla a tema Harry Potter! Con i suoi 26 x32 cm, questa borsa risulta essere così capiente da poter contenere alcuni libri di testo, nello scomparto principale è possibile far entrare anche un notebook, mentre la tasca frontale è adibita ad altri oggetti come penne o matite. La cinghia regolabile trasmette il massimo del confort e della comodità, e fa si che chiunque utilizzi questa borsa sia pronto a qualsiasi evenienza. Colorata con i classici colori dei Grifondoro, questa borsa presenta il logo della scuola di Hogwarts, mostrando i simboli delle varie case.

Borsa Lovevook

Questa borsa porta laptop fatta da Lovevook è una soluzione grande, con numerose tasche ed impermeabile, che permette di far entrare molti oggetti e rimanere comunque confortevole. Realizzata con una speciale tela antigraffi, questa borsa grazie alla colorazione grigia ed oro dei dettagli delle cerniere, è un prodotto semplice ma molto elegante. Al suo interno, grazie alle molte tasche presenti, è possibile inserire un laptop e molti altri strumenti e libri, ed è possibile utilizzare lo smartphone mentre è in carica, collegandolo al connettore di carica USB. La tasca realizzata per i tovaglioli, la cerniera per tenersi salda al trolley e l’alloggiamento nascosto per lo smartphone, fanno di questa borsa la compagna ideale per avere tutti i confort fuori da casa.

Come scegliere le migliori borse per computer portatili

Sommariamente, prima di scegliere uno delle migliori borse da scuola bisogna sceglierne una con caratteristiche specifiche. Abbiamo pensato dunque di proporvi una piccola selezione di seguito.

Impermeabilità e resistenza

L’impermeabilità e resistenza sono requisiti non solo sufficienti ma necessari per uno zaino che si rispetti. Infatti, un prodotto del genere deve garantire l’impermeabilità per proteggere il notebook da eventuali schizzi d’acqua e, al contempo, assicurare una buona tenuta nel tempo.

Ottimizzazione degli spazi

Sono pochi i prodotti di questa categoria che non sono ottimizzati per gli spazi. Alcuni di essi, però, possiedono moltissime tasche per garantire ai suoi futuri possessori di portare con sé tantissimi oggetti, non solo quelli specifici per la scuola.

Materiali

La resistenza è dovuta ad una selezione di materiali di livello. È doveroso dunque scegliere uno zaino realizzato con materiali resistenti, come poliestere, pelle e simil-pelle.