Hub USB | I migliori del 2021

In un mondo sempre più wireless, sempre più interconnesso e sempre più “cloud”, stiamo assistendo alla riduzione del numero di porte USB integrate sui notebook di nuova generazione. Eppure è innegabile che le connessioni USB siano ancora essenziali, per una miriade di motivi che vanno dall’elevata affidabilità, al fatto che risultano molto più semplici e molto più comode da utilizzare sia in ambito domestico che professionale, anche per utenti meno ferrati in materia.

Quante volte ci siamo trovati davanti al problema delle troppe periferiche USB da collegare al nostro pc, dovendone sacrificare qualcuna o alternarne l’utilizzo a causa del numero ridotto di porte USB disponibili? Probabilmente più di quelle che ricordate.

Generalmente le alternative sono due: ci si rassegna e si fa l’abitudine, sviluppando una routine e non facendo caso all’ottimizzazione che potremmo apportare al nostro lavoro riuscendo a collegare contemporaneamente tutte le periferiche di cui abbiamo bisogno, oppure, molto più semplicemente, si affronta una spesa praticamente irrisoria e si acquista un Hub USB. Tanto ormai ne fanno di tutti i tipi.

Questi dispositivi funzionano come una ciabatta per i dispositivi elettrici: collegandolo a una porta USB del vostro PC, sarete in grado di collegare più periferiche a un’unica porta sfruttando, appunto, la “moltiplicazione” offerta dall’Hub. Rotanti, con porta Ethernet, da viaggio, ergonomici e chi più ne ha più ne metta. L’Hub USB è il tipico accessorio di cui non sapete di aver bisogno fin quando non ne acquistate uno e il primo pensiero che vi balza in testa è: “Ma perché non ci ho pensato prima?“. Un po’ come quando si acquista il primo pelapatate.

Noi di Tom’s Hardware, vi proponiamo una semplice guida all’acquisto nella quale andiamo ad analizzare quali sono i migliori prodotti di questa categoria attualmente disponibili sul mercato, cercando di abbracciare un po’ tutte le possibili necessità dell’utente carente di porte USB (ma che, probabilmente, smetterà di esserlo dopo la lettura di questo articolo).

Caratteristiche Hub USB

Le caratteristiche principali che caratterizzano questi dispositivi sono le seguenti: