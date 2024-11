Migliori PC assemblati (novembre 2024)

I PC assemblati sono molto popolari tra i consumatori per la loro praticità e immediatezza: offrono tutti i vantaggi e la versatilità date dall’uso di componenti standard ed eliminano le difficoltà legato all’assemblaggio, un processo difficile per i neofiti, che viene affidato a mani decisamente esperte.

La grande differenza rispetto ai preassemblati che si trovano nelle catene di elettronica è che, in questo caso, non vengono usati componenti proprietari, che spesso limitano le possibilità di aggiornamento da parte dell’utente. Un PC assemblato vi assicura la massima flessibilità grazie, come detto, all’uso di componenti standard: se domani vorrete cambiare la scheda video o il processore, o aggiungere un SSD, non avrete nessun problema, a patto ovviamente che la piattaforma sia compatibile.

Oltre alla praticità e al risparmio di tempo, visto che vanno solo connessi e accesi, un altro vantaggio dei PC assemblati è la presenza di una garanzia e di un supporto tecnico da parte del venditore, che vi aiuterà in caso di problemi e, se necessario, effettuerà le riparazioni necessarie.

Altro bel vantaggio è la garanzia di compatibilità: chi è alle prime armi potrebbe commettere degli errori, anche banali, nella scelta dei componenti. Ad esempio, potreste non scegliere la scheda madre giusta per il vostro processore, o acquistare un alimentatore non abbastanza potente per la vostra configurazione, o ancora un case che non ha spazio a sufficienza per ospitare una scheda video di fascia alta. Acquistando un PC assemblato non dovrete preoccuparvi di nessuno di questi aspetti, dato che ci penserà il venditore ad assicurarsi che tutto sia pienamente compatibile, evitandovi brutte sorprese.

Solitamente, questi PC assemblati sono proposti in configurazioni già complete, con componenti di fascia bassa, media o alta a seconda delle fasce di prezzo. Nulla vieta però di chiedere modifiche e personalizzazioni al venditore, o ancora chiedere consigli in base alle proprie esigenze, che si tratti di videogiochi o di software professionali.

Ma quali sono i migliori PC assemblati sul mercato? Qui vi proponiamo una selezione di quelli che reputiamo più interessanti, per rapporto qualità/prezzo e per altre caratteristiche chiave.

Prodotti

U-RIG Black Friday Giocare bene spendendo poco Un PC che punta molto alla sostanza, perfetto per chi vuole giocare in Full HD con ray tracing attivo senza problemi. Vedi su U-game In collaborazione Questo U-RIG Black Friday è perfetto per chi vuole giocare bene, senza spendere cifre esagerate. Grazie alla grafica NVIDIA GeForce RTX 4060, abbinata a un processore AMD Ryzen 4 8400, è possibile giocare in Full HD (1080p) senza problemi ai titoli più recenti, anche con ray tracing attivo grazie al DLSS 3. La tecnologia di NVIDIA di generazione dei fotogrammi può essere sfruttata anche senza attivare il ray tracing per incrementare gli FPS nei giochi più impegnativi, assicurandovi sempre prestazioni di tutto rispetto. I 16GB di RAM DDR5 sono più che sufficienti per un PC da gaming di questa fascia, mentre l'SSD NVMe da 1TB è abbastanza capiente da ospitare tutti i vostri giochi preferiti, così che non dobbiate reinstallarli ogni volta che ci volete giocare. AK Rig Ti Spacco PROHHH Per giocare in Full HD Perfetto per chi muove i primi passi nel mondo del gaming, grazie alla RTX 4060 che permette di giocare senza problemi ai titoli recenti. Vedi su AK Informatica Questo PC assemblato offre tutto il necessario per approcciarsi col piede giusto al mondo del gaming: la RTX 4060 ha tutto il necessario per giocare in Full HD (1080p) a dettagli alti anche ai titoli moderni, con tanto di ray tracing attivo grazie all'ausilio del DLSS 3 con generazione dei frame. L'Intel Core i3-14100F supporta bene la scheda grafica ed è adeguato per svolgere le attività quotidiane quando non si gioca, mentre l'SSD da 1TB e i 32GB di RAM assicurano tutta la memoria necessaria anche i giochi più recenti. EMCA4 Ryzen 7 7800X3D RTX 4090 Per chi non vuole compromessi Il PC perfetto per chi non vuole compromessi quando si tratta di giocare: il miglior processore per il gaming abbinato alla miglior scheda grafica. € 3299 su Amazon Questo PC assemblato è il sogno di ogni videogiocatore: AMD Ryzen 7 7800X3D, il migliore per giocare, abbinato a una RTX 4090, la miglior scheda grafica in commercio. Assicura prestazioni eccezionali in ogni gioco e a ogni risoluzione, quindi potrete spaziare serenamente dal 4K con ray tracing di Cyberpunk 2077 e Alan Wake II, al Full HD ad altissimi FPS di Apex Legends e Valorant. A completare la configurazione troviamo un SSD NVMe da 1TB e 64GB di RAM DDR5. AK Rig Ember Per giocare in Quad HD La RTX 4070 SUPER è una garanzia: non avrete problemi a giocare in 1440p sopra i 60 FPS, anche con ray tracing attivo. Vedi su AK Informatica L'AK Rig Ember è un PC da gaming perfetto per giocare a risoluzione Quad HD (1440p) a 60 FPS, grazie alla sua RTX 4070 SUPER abbinata a un processore Intel Core i5-14400 tenuto a bada da un dissipatore AIO da 240mm targato MSI. I 16GB di memoria RAM sono ancora sufficienti per i giochi moderni e l'SSD da 1TB mette a disposizione tutto lo spazio necessario per tenere installati i titoli che state giocando al momento. AK Rig Hellfire Per il Quad HD ad alti FPS Se volete giocare in 1440p ad alto refresh rate, questo PC è l'ideale grazia alla sua RTX 4070 Ti SUPER abbinata a un Intel Core i7-14700K. Vedi su AK Informatica L'AK Rig Hellfire è il PC assemblato perfetto per chi vuole giocare in 1440p ad alto refresh rate: grazie alla GeForce RTX 4070 Ti SUPER abbinata al Core i7-14700K offre prestazioni eccellenti, perfette per tutti i giochi moderni. A completare la configurazione troviamo 16GB di RAM DDR5 e un SSD da 1TB su cui installare tutti i vostri giochi preferiti. Megaport PC Gaming Core i9 Per giocare in 4K Per chi punta alla massima risoluzione, questo PC gaming con RTX 4080 SUPER e processore Core i9-14900KF è una scelta sicura. € 3199 su Amazon Questo PC assemblato targato Megaport ha tutte le carte in regola per soddisfare le esigenze di chi vuole giocare in 4K: è equipaggiato con un processore Intel Core i9-14900KF abbinato a una GeForce RTX 4080 SUPER, una vera e propria scheggia nei giochi, capace di gestire anche i titoli più impegnativi grazie alla sua potenza. Stiamo parlando di un vero e proprio PC top di gamma, come testimoniamo i 64GB di RAM DDR5 e l'SSD da 2TB, capace di contenere tutti i vostri giochi preferiti.

Conviene acquistare un PC assemblato, o assemblarlo?

Spesso i PC assemblati hanno gli stessi componenti che un appassionato acquista per il proprio computer. Quindi, perché comprare un PC assemblato, anziché assemblarlo da sé? Il motivo è molto semplice: se siete appassionati ad esperti, allora acquistare i vari componenti assicurandovi della compatibilità e assemblare il PC non sarà un problema, anzi, vi divertirete a farlo. Se però siete neofiti, o semplicemente volete una soluzione pronta all’uso, capace di offrire un servizio di assistenza e garanzia che vi aiuti a identificare i problemi, allora il PC assemblato è quello che fa al caso vostro.

Quali sono i vantaggi di un PC assemblato?

Acquistare un PC assemblato assicura diversi vantaggi: prima di tutto la praticità, dato che una volta ricevuto il computer, non dovrete far altro che rimuovere l’imballo interno a protezione della scheda grafica, collegarlo e accenderlo per iniziare a usarlo. Non dovrete né assemblarlo né installare e configurare Windows.

Secondariamente, la maggior parte dei negozi offre un supporto tecnico capace di aiutarvi a identificare la fonte di eventuali problemi e risolverli, senza che dobbiate scervellarvi cercando le possibili cause online. E se il problema non fosse risolvibile tramite il supporto, potrete fare affidamento sulla garanzia, che in molti casi offre anche un servizio di ritiro e riconsegna a casa vostra.

A cosa prestare attenzione quando si acquista un PC assemblato?

Anche quando si acquista un PC assemblato è essenziale prestare attenzione a determinati fattori, legati soprattutto ai componenti della configurazione, anche se solitamente chi crea questi PC è sempre molto attento al bilanciamento.

Il processore

Il processore dev’essere abbastanza potente sia per supportare le attività quotidiane, che per non fare da collo di bottiglia alla scheda grafica dedicata. Se usate il PC per gestire documenti, lavorare, studiare e navigare, e magari nel tempo libero giocate a titoli non troppo impegnativi, allora optate per un processore di fascia media; se invece giocate a titoli moderni o usate software professionali impegnativi, optate per un modello di fascia alta.

La scheda grafica

Per quanto riguarda la scheda grafica, le attività più basilari possono essere gestite dall’integrata del processore (se presente), ma nella maggior parte dei casi dovrete affidarvi a una GPU discreta. Anche in questo caso, in base all’uso che fate del PC scegliete un modello NVIDIA o AMD di fascia bassa, media o alta.

La memoria RAM

Anche la memoria RAM è importantissima, dato che influisce sulla capacità del sistema di gestire più applicazioni contemporaneamente, o semplicemente software che necessitano di molta memoria. 8GB sono ormai sufficienti solo per le attività basilari, quindi assicuratevi che il PC abbia almeno 16GB, meglio ancora 32GB, in dual-channel (devono esserci due moduli installati) per le massime prestazioni.

L’archiviazione

L’Archiviazione dev’essere necessariamente affidata a un SSD, meglio ancora se NVMe. Gli Hard Disk ormai sono adatti unicamente per archiviare grandi quantità di dati a cui si accede poco spesso, visto il loro basso costo per GB; gli SSD SATA sono un buon compromesso per PC di fascia bassa, dato che sono molto più veloci degli Hard Disk e non costano tanto quanto gli SSD NVMe.

L’alimentatore

Da non trascurare nemmeno l’alimentatore, che dev’essere sufficientemente potente e affidabile, meglio ancora se accompagnato da certificazioni. I PC assemblati usano quasi sempre alimentatori di buona qualità, adeguati alla configurazione e che, in certi casi, lasciano anche spazio per aggiornamenti futuri.

Il raffreddamento

Lo stesso discorso vale per il sistema di raffreddamento del processore, che dev’essere adeguato per evitare problemi di surriscaldamento e di prestazioni. Anche in questo caso, i PC assemblati offrono soluzioni adeguate, capaci di tenere sotto controllo la CPU nella maggior parte degli scenari. Assicuratevi che, oltre a un buon dissipatore, il computer abbia anche il numero necessario di ventole per garantire un buon flusso d’aria, essenziale per raffreddare al meglio i componenti.

Il case

Il case è un elemento che in molti casi viene trascurato, ma in realtà è importantissimo. Nei PC assemblati vengono usati modelli che offrono un buon flusso d’aria e possono ospitare tutti i componenti della configurazione, ma assicuratevi che ci sia del margine, soprattutto se avete in mente di aggiornare il PC in futuro; ad esempio, il case potrebbe essere abbastanza grande per ospitare una scheda grafica di fascia media con raffreddamento biventola, ma non avere abbastanza spazio per un modello di fascia più alta con dissipatore a tripla ventola.

L’espandibilità

Nell’ottica di aggiungere componenti e migliorare il proprio PC assemblato, è importante anche valutare le possibilità di espansione offerte. Quanti slot RAM liberi ci sono? Quanti slot PCIe? Quanti slot per SSD M.2? Sono tutte domande che è giusto porsi e a cui è importante avere risposte prima dell’acquisto, perché vi permetteranno di sapere quanta memoria e spazio di archiviazione potrete aggiungere, se potrete collegare una scheda di acquisizione video (o altri accessori PCIe), e così via.

La connettività

Ultimo aspetto da considerare, ma non certo per importanza, riguarda la connettività. Un PC assemblato deve mettere a disposizione tutte le USB e le uscite video di cui abbiamo bisogno, ma soprattutto è fondamentale sapere se offre o no la connettività wireless. Non è detto che la nostra postazione sia cablata e, nel caso in cui acquistaste un PC senza Wi-Fi, vi ritrovereste a spendere altri soldi per una scheda di rete esterna.