I migliori portatili del momento | Marzo 2020

Aggiornata a marzo 2020

Mai come in questo momento, scegliere il computer portatile adatto alle proprie esigenze appare importante. Considerando la particolare situazione legata allo “smartworking”, abbiamo completamente rivoluzionato questa guida. La logica è stata quella di renderla complementare a quelle che già abbiamo online, ognuna delle quali va in profondità in una determinata categoria di notebook.

In questa guida, abbiamo raccolto i migliori computer portatili per ogni categoria. In questa maniera, potrete avere una fotografia istantanea rispetto a quelle che sono le vostre esigenze anche perché, come siamo solito fare, provvederemo ad aggiornare la lista ogni mese.

Come scegliere il computer portatile

Al fine di potervi guidare in maniera più efficace nella scelta (da operare peraltro in un mercato estremamente ampio), abbiamo individuato sei categorie generali:

Ultrabook

Lavoro

2-in-1

Mondo Apple

Gaming

Per ogni categoria viene selezionato un modello principale, che è quello che, al momento dell’aggiornamento della guida, consideriamo il punto di riferimento nel segmento in questione. Ovviamente, a farla da padrone è il sistema operativo Windows, ma c’è spazio anche per MacOS attraverso il nuovo MacBook Pro 16.

In ogni caso, una volta individuate queste macro categorie, passiamo alle specifiche tecniche e alle qualità peculiari dei notebook per la selezione. Ne abbiamo provati tanti nelle nostre recensioni, per cui questo ci consente di fare riferimento all’esperienza utente vissuta in loro compagnia. Ovviamente, a prescindere da questo aspetto, ci sono alcuni ambiti che prendiamo sempre in considerazione: piattaforma hardware, configurazioni, trasportabilità, prezzo.

La sintesi di tutto questo è contenuta nella lista della nostra guida che, come sempre, verrà aggiornata mensilmente: