Cuffie con cancellazione del rumore attiva | Le migliori di aprile 2020

Fresh ‘n Rebel Clam ANC DGTL sono cuffie stilose pensate per un’utenza giovane e alla moda. Il loro look le rende facilmente distinguibili e sono disponibili in diversi colori in modo da soddisfare diversi palati. La scocca è in plastica ma ciò che fa la differenza sono i grandi padiglioni in pelle proteica resistente all’umidità. Proprio per questo sono indicate anche per chi fa sport. Si caricano tramite una porta USB-C e sono dotate di pulsanti fisici per il controllo della riproduzione multimediale e di tre modalità per la riduzione attiva del rumore. Tramite il selettore dedicato possiamo infatti scegliere se spegnere l’ANC, attivarlo, oppure abilitare la modalità Ambient, utile per esempio per sentire gli annunci mentre siamo in stazione. Molto buona la qualità dell’audio con frequenze bilanciate e gradevoli.