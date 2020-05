I migliori accessori per smartphone | Maggio 2020

Aggiornata a maggio 2020

Il mercato degli accessori per smartphone è estremamente variegato. Gli store online offrono una miriade di soluzioni, tra le quali però risulta spesso difficile effettuare una scelta. Attraverso questa guida vi accompagneremo tra le varie categorie, segnalandovi quello che riteniamo essere il miglior prodotto in assoluto, a prescindere dal prezzo.

Questo approccio ci consentirà di aggiornare la lista mensilmente, consentendovi di poter sempre acquistare accessori di assoluta qualità per il vostro smartphone: powerbank, micro-SD, cuffie wireless, supporti da auto (solo per citarne alcuni) non avranno più segreti per voi. Di contro però, stiamo lavorando per creare altre guide all’acquisto collegate a questa principale, nelle quali invece prenderemo maggiormente in considerazione il parametro del rapporto qualità/prezzo.

Arriveranno dunque guide all’acquisto specificatamente dedicate a powerbank, micro-SD, supporto da auto e tutte le altre categorie di accessori per smartphone, che provvederemo ovviamente a riportare all’interno di questo articolo.

Come scegliere gli accessori per smartphone

L’aggiornamento di maggio 2020 ha, di fatto, stravolto completamente la guida. Come detto in apertura, abbiamo deciso di abbandonare il rapporto qualità/prezzo come parametro, concentrandoci piuttosto sulla qualità oggettiva dei prodotti. Ecco dunque fare il loro ingresso dispositivi come le cuffie Sony WH-1000 XM3, gli AirPods Pro, lo speaker Sonos Move. Insomma, il meglio da abbinare al proprio smartphone.

Abbiamo comunque individuato 10 categorie di accessori, segnalando per ognuna il prodotto che, al momento dell’aggiornamento della guida, riteniamo essere il migliore:

Miglior powerbank

Migliore scheda micro-SD

Migliori cuffie wireless

Migliori auricolari true wireless

Miglior speaker wireless

Miglior supporto da auto

Miglior caricabatterie universale

Miglior caricabatterie wireless universale

Miglior smartwatch

Miglior smartband