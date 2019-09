Libri scientifici per bambini | I migliori da leggere nel 2019

Aggiornata a settembre 2019

Nel cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna abbiamo pensato di aggiungere alla nostra lista di libri scientifici per bambini Terra chiama Luna, volume illustrato che racconta alle nuove generazioni quest’impresa storica.

Criteri di scelta dei libri scientifici per bambini

La rubrica del sabato di libri di scienza per bambini è un esperimento editoriale che ci ha dato grande soddisfazione. Chi la segue dall’inizio sa che l’idea è arrivata da una frase che mi ha detto l’astrofisico italiano Amedeo Balbi, autore di diversi libri interessanti, nel corso di un’intervista: “i bambini sono curiosi in maniera innata e sono interessati a capire, il problema è che non sempre le domande trovano l’interlocutore giusto”.

Da mamma so che è verissima, e ho pensato che avrebbe potuto essere utile anche ad altri genitori avere una selezione di libri “a portata di bambino” che li aiutasse a rispondere alle domande dei piccoli in maniera soddisfacente ma non banale. Per questo ho iniziato a proporre una rubrica con i libri che nel tempo ho propinato a mia figlia.

In questa pagina trovate una selezione di quelli che a mio avviso sono i titoli migliori. Come per le altre classifiche, è un punto di vista personale che non siete obbligati a condividere. Ecco perché abbiamo creato una pagina dedicata esclusivamente ai libri per bambini che abbiamo recensito, che vi permette di consultarne l’elenco nel modo più comodo possibile.

Come sempre, la classifica non resterà statica: se avete suggerimenti fatevi sentire nei commenti, e buona lettura!