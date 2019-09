Libri di Chimica | I migliori da leggere nel 2019

Aggiornata a settembre 2019

In questo aggiornamento dei migliori libri di chimica entra un libro che narra una storia sconosciuta persino agli addetti ai lavori, La vita immortale di Henrietta Lacks, dal cui nome deriva la sigla HeLa, notissima ai biochimici di tutto il mondo.

Criteri di scelta dei libri di chimica

A più riprese a scuola hanno tentato di propinarci la Chimica come una materia scientifica fondamentale, e in molti non l’hanno apprezzata. La differenza fra acidi e basi è chiara a tutti, ma pochi hanno colto con una visione ampia e matura a cosa portasse questa materia: a una migliore comprensione del mondo che ci sta attorno, così come la Fisica, l’Astronomia, la Matematica e via dicendo.

Dato che come diceva il maestro Manzi “non è mai troppo tardi“, vi proponiamo una raccolta di saggi di Chimica, che trattata con la corretta prospettiva e senza pretese didattiche può essere affascinante e interessare anche chi ha una cultura scientifica carente o lacunosa.

Si tratta in tutti i casi di saggi di divulgazione scientifica, con gradi di complessità differenti: prima di farvi spaventare e gettare la spugna date un’occhiata da vicino, potreste scoprire un nuovo punto di vista da cui osservare il mondo.

Come tutte le nostre classifiche non sarà statica: periodicamente apporterò dei cambiamenti per assicurarmi che in lista ci siano sempre le scelte migliori, le più stimolanti, le più curiose. Non vogliatemene quindi se il vostro libro preferito è stato temporaneamente escluso, anzi, vi esorto a collaborare come sempre con i vostri consigli e a segnalarmi gli eventuali cambiamenti che secondo voi renderebbero più utile questa pagina.