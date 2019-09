Libri Thriller tecnologici | I migliori da leggere nel 2019

In Inverso di William Gibson scopriremo se i videogiochi possono essere pericolosi.

Il protagonista Burton e Flynne Fisher sono fratello e sorella e vivono insieme in una zona rurale degli USA di un futuro prossimo venturo, dove la vita è difficile per chi non si dedica alla produzione di droghe sintetiche. Burton è un veterano della Elite Force Recon Haptic con danni permanenti causati dagli impianti neurali che gli sono stati impiantati e vive della misera pensione dell’esercito. Flynne è stata combattente nei giochi online e ora fa l’assemblatrice in un negozio di stampa 3D.

Flynne e Burton vengono ingaggiati come beta tester per un nuovo gioco. Un lavoro di semplice individuazione e correzione di bug, si presume per aumentare la sicurezza. Ma quello che Flynne trova quando si collega al gioco è una Londra simile alla loro ma con alcune distorsioni è qualcosa che non si aspetta. È una realtà in cui non ci sono sparatorie, ma crimini peggiori.

Nell’Inghilterra di settant’anni dopo, il potente Wilf Netherton vive a Londra. È un professionista affermato in una società in cui i ricchi sono la maggior parte e i poveri sono stati eliminati quasi del tutto. Una realtà in cui un hobby diffuso è tornare indietro nel tempo. In un tempo di mezzo in cui Flynne e Wilf sono destinati a incontrarsi, subendo una rivelazione che cambierà entrambi i loro mondi.

I diritti del libro sono stati acquisiti da Amazon per una serie televisiva scritta dai creatori di Westworld, Lisa Joy e Jonathan Nolan.