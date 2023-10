Migliori smartphone compatti - Ottobre 2023

1. Apple iPhone 13 mini Lo smartphone iOS più compatto € 789 da Amazon

iPhone 13 mini: un nome, una garanzia. La versione "ridotta" dell'attuale top di gamma di Apple rappresenta la soluzione ideale per gli amanti di iOS che non vogliono ritrovarsi tra le mani uno smartphone troppo ingombrante. Da segnalare le dimensioni – 131,5 x 64,2 x 7,7 mm –, ma anche il peso, pari a soli 141 g. iPhone 13 mini non rinuncia a nulla rispetto ad iPhone 13: le uniche differenze interessano lo schermo (5,4 pollici contro i 6,1 del 13 "base") e la batteria, molto più piccola su iPhone 13 mini (2438 mAh contro 3240 mAh). La risoluzione del display è di 1080 x 2340 pixel; sempre sul davanti spicca il classico notch con i sensori per il Face ID e la fotocamera frontale da 12 MP. Anche i due obiettivi sul retro, di tipo wide e ultrawide, sono da 12 MP, e permettono di scattare ottime foto e registrare video in 4K. La porta sul lato inferiore è di tipo Lightning (non USB-C) e ovviamente non troviamo nessun jack per le cuffie (Apple è stata la prima a rimuoverlo dai suoi prodotti). Altra variabile da tenere in considerazione: nella confezione di vendita manca l'adattatore. Parlando dei punti di forza, invece, il processore Apple A15 Bionic è un fulmine e permette di navigare a velocità 5G senza far registrare il minimo rallentamento. Il software è l'altra caratteristica "top" di iPhone 13 mini, un sistema operativo stabile, sicuro ma soprattutto sempre aggiornato.

2. Samsung Galaxy S23 5G Il miglior Android compatto € 654 da Amazon

Tra i gli ultimi smartphone della famiglia Galaxy ce n'è uno che si distingue per compattezza, con le sue dimensioni di 146,3 x 70,9 x 7,6 mm e una diagonale non troppo estesa, di "soli" 6,1 pollici. Samsung Galaxy S23 5G è semplicemente uno dei top di gamma migliori del mondo Android. Rispetto alla generazione precedente, l'asticella prestazionale si alza grazie al nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, il quale fa girare al meglio un software ancora più ottimizzato (la One UI 6.0 basata su Android 14 è dietro l'angolo). Il design "Contour-Cut" trasmette un'idea di eleganza ed equilibrio, mentre i bordi più piatti aiutano la presa. Le fotocamere da 50MP (wide) + 10MP (tele) + 12MP (ultrawide) sono progettate per catturare più luce anche di notte. Non manca il supporto alla ricarica rapida da 25W/15W (cablata/wireless) per una batteria che, seppur non grandissima (3900 mAh), riesce ad accompagnarvi fino a fine giornata.

3. Google Pixel 8 L'alternativa ad iOS € 799 da Amazon

Google Pixel 8 si distingue come uno dei migliori smartphone compatti attualmente sul mercato. Il suo elegante design è abbinato a uno dei display più impressionanti mai visti. Dotato di un OLED da 120Hz capace di raggiungere una luminosità massima di 2000 nit, questo dispositivo offre un'esperienza visiva straordinaria. La fotocamera principale da 50MP è affiancata da una fotocamera grandangolare da 12MP che funge anche da lente macro. Questa combinazione offre una grande versatilità fotografica, consentendovi di catturare dettagli eccezionali e scatti panoramici mozzafiato. Ma le sorprese non finiscono qui, Google Pixel 8 esegue la versione più recente di Android e offre un accesso esclusivo a un vasto assortimento di funzionalità software create appositamente da Google per semplificarvi la vita. Tra queste, lo smartphone può rispondere alle chiamate al vostro posto, leggere e tradurre notizie in tempo reale, e sfrutta un avanzato sistema di dettatura vocale. Inoltre, l'IA è al centro di questo dispositivo, il che si traduce in prestazioni intelligenti e personalizzate. E per inciso, Google si impegna a fornire ben 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo, patch di sicurezza e disponibilità di parti di ricambio. Quindi, oltre a essere un concentrato di tecnologia, il Pixel 8 è anche sinonimo di durabilità e sostenibilità, valore che solitamente viene affiancato solo ai dispositivi di Apple.

4. Asus Zenfone 10 Il potente compatto con la migliore autonomia € 707.25 da Ebay

Negli ultimi anni, Asus ha concentrato i suoi sforzi nel campo della telefonia mobile per schiacciare più potenza possibile in un dispositivo Android piccolo quanto basta. Lo Zenfone 10 è la terza versione di prodotto orientata in questa direzione ed è piuttosto buona: il potente Snapdragon 8 Gen 2 funziona con un massimo di 16GB di RAM e il dispositivo dispone di una tonnellata di funzioni specifiche per affrontare tutti i giochi e le attività intensive che gli sottoporrete. L'interfaccia utente ZenUI è piena di trucchi che vi permetteranno di muovervi agevolmente sul "piccolo" display da 5,9 pollici in grado di raggiungere i 144Hz. La sua autonomia, nonostante una batteria da soli 4300mAh, è estremamente competitiva: nei nostri test ha superato quella di alcuni smartphone decisamente più ingombranti. Purtroppo, non fa eccezione alla regola comune per i prodotti di queste dimensioni, ovvero quella di avere fotocamere mediocri. Ha però un prezzo davvero allettante.

5. Xiaomi 13 Il compatto dalla ricarica più rapida € 1022.59 da Amazon

Xiaomi 13 è l'ultimo top di gamma compatto del marchio cinese. Questo Xiaomi è estremamente comodo da utilizzare grazie al suo design leggermente stondato ai bordi ma dal display da 6,36" completamente piatto, cosa che previene i tocchi accidentali. Non fa sentire il suo peso (189g) perché esso è molto ben distribuito e bilanciato. Il SoC di Xiaomi 13 è Snapdragon 8 Gen 2, per prestazioni eccellenti anche durante le sessioni di gioco più estreme. Il modulo fotocamera include tre obiettivi: standard, grandangolare e un teleobiettivo pensato appositamente per i ritratti. Questi sono rispettivamente dotati di sensori da 50MP, 12MP e 10MP. La batteria da 4500 mAh supporta la ricarica rapida da 67W, la ricarica rapida wireless da 50W e addirittura la ricarica inversa da 10W. Il sistema Android 13, infine, è personalizzato con la MIUI 14, un'interfaccia inconfondibile con decine di funzioni uniche.

6. Samsung Galaxy Z Flip5 Il più compatto ha anche il display più grande € 761.5 da Amazon

Il Galaxy Z Flip5 porta con sé un importante aggiornamento: è dotato di uno schermo esterno completamente nuovo da 3,4 pollici molto funzionale, che consente di avviare app e la risposta ai messaggi. Samsung suggerisce l'utilizzo di widget sullo schermo esterno, ma è possibile "abilitare" l'utilizzo di app di terze parti come Google Maps, YouTube e persino Netflix in modo ufficiale, mentre tutte le altre app possono essere comunque eseguite se forzate con l'applicazione Good Lock. A parte il grande schermo esterno, il Galaxy Z Flip5 è quasi identico al suo predecessore, con lo stesso sistema a doppia fotocamera, la stessa batteria, la stessa ricarica e lo stesso enorme display interno da 6,7" in grado di piegarsi a metà per entrare in un taschino. Il processore è stato aggiornato all'ultimo Snapdragon 8 Gen 2 e non c'è più alcuno spazio tra le due metà del dispositivo quando chiuso. In tale stato occupa solamente 85,1 x 71,9 x 15,1 mm e pesa 187g, quindi questo smartphone è più che in grado di competere con altri compatti.