TV Netflix sotto i 1000 euro | I migliori di aprile 2020

Rimaniamo sempre sui 40 pollici ma con un lieve incremento di qualità. Sharp è nota per i suoi ottimi pannelli e anche in questo caso non si smentisce. Nel BG5E sono infatti presenti alcune tecnologie interessanti come per esempio l’Active Motion, che contribuisce a rendere le immagini più fluide e gradevoli. L’impianto audio è inoltre firmato Harman Kardon e offre una buona qualità già di serie, oltre a essere compatibile con l’audio DTS per un’esperienza immersiva e gradevole, sia che stiate guardando un film che una partita. Anche in questo caso la risoluzione è sempre FullHD, più che sufficiente su questa diagonale.