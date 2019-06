Migliori Monitor PC giugno 2019

Aggiornata al 20/06/2019

Abbiamo rivisto l’intera guida per ridurre il numero di soluzioni consigliate, in modo da offrire consigli più mirati ma allo stesso tempo generali, ossia utili a un vasto pubblico. L’obiettivo è quello di consigliarvi monitor buoni per rapporto qualità – prezzo: suggerirvi semplicemente i top di gamma sarebbe troppo semplice. Vi suggeriamo di dare un’occhiata anche alle alternative indicate rispetto al monitor principale per scovare altri prodotti che potrebbero adattarsi alle vostre necessità.

Abbiamo inserito i monitor a 240 Hz, segnatamente l’Acer KG251QDBMIIPX e l’LG 27GK750F, che iniziano a essere disponibili in buon numero, per chi è un appassionato di giochi frenetici e competitivi dove è richiesto un frame rate elevato. Abbiamo rimosso la categoria FreeSync perché ormai quasi tutti i monitor in uscita supportano la tecnologia: a dire il vero le soluzioni G-Sync rappresentano un’eccezione.

Acer KG251QDBMIIPX monitor gaming con refresh rate a 240 Hz

Come scegliere il monitor

Scegliere un monitor PC (27 pollici, 24 pollici, 4K e così via) può essere difficile se non si è informati, ed è per questo che è nata questa guida all’acquisto, per dare alcuni riferimenti in un mercato molto vario, che negli ultimi anni ha fatto un importante scatto in avanti, con pannelli sempre migliori, risoluzioni in aumento e nuove tecnologie.

I pannelli principali nel mondo dei monitor sono:

TN (twisted nematic)

(twisted nematic) IPS (in-plane switching)

(in-plane switching) VA (Vertical Alignment)

I primi sono senz’altro veloci e più economici, e permettono ai produttori di creare soluzioni a un prezzo più vantaggioso con alti refresh rate. Non è un caso che i monitor da 24 pollici e 240 Hz siano dei TN.

Gli IPS migliorano la visione da diverse angolazioni e la riproduzione del colore. I monitor VA conservano le caratteristiche degli IPS e garantiscono neri più profondi. In arrivo ci sono anche gli schermi OLED, ma saranno necessari anni affinché s’impongano e trovino mercato a prezzi concorrenziali.

I monitor per l’uso comune funzionano con un refresh rate di 60 Hz, più che adeguato per chi usa il PC per vedere filmati online, scrivere o fare altre attività. I monitor con un refresh rate più alto (monitor 144 Hz, ecc.) strizzano l’occhio ai videogiocatori, in quanto permettono di godere di un’immagine più fluida, in presenza ovviamente di una scheda video in grado di sfruttare quel refresh rate.

Per quanto riguarda le versioni gaming, il refresh rate più in voga è quello a 144 Hz, anche se ci sono casi in cui i produttori, mediante overclock, si sono spinti più in là (165, 180 Hz).

Come detto esistono schermi da 24 pollici fino a 240 Hz, pensati per gli FPS più frenetici. E in tema gaming, come non citare FreeSync e G-Sync? Entrambe le tecnologie fanno la stessa cosa: permettono al refresh rate di sincronizzarsi con il frame rate prodotto dalla scheda video. Questo serve per eliminare problemi che rispondono ai nomi di stuttering, tearing e input lag, in modo da migliorare notevolmente l’esperienza di gioco.

Fino a poco tempo fa i giocatori non avevano scelta: chi acquistava una scheda video Nvidia GeForce doveva per forza acquistare un monitor G-Sync, generalmente più costoso, ma recentemente Nvidia ha aperto ai monitor FreeSync. Gli ultimi driver da qualche mese a questa parte permettono di attivare il G-Sync su pannelli FreeSync. In base alla nostra esperienza non dovrebbero esserci inconvenienti se avete un monitor FreeSync recente.