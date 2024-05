Le nuove RAM G.Skill sono veloci e minimali, ideali per qualsiasi build

G.Skill ha presentato le sue nuove memorie RAM DRR5 della serie Ripjaws M5 RGB, una linea concepita per il gaming ad alte prestazioni e progettata per le più recenti piattaforme Intel con supporto DDR5.

Disponibili nelle varianti con dissipatori in alluminio opaco nero o bianco, le memorie Ripjaws M5 RGB si distinguono per la un'altezza di soli 41mm e l'illuminazione RGB personalizzabile che le rende ideali per una vasta gamma di configurazioni PC. Le specifiche iniziali includono modelli fino a DDR5-6400 CL32-39-39-102 96GB (2x48GB), offrendo una combinazione ottimale di stile e prestazioni.

Prestazioni elevate e design minimalista

La serie Ripjaws M5 RGB è progettata per garantire prestazioni elevate grazie alla selezione di IC di alta qualità, offrendo specifiche overcloccate in varie velocità, timing e configurazioni di capacità. Con un design minimalista e un'altezza di 41mm, questi moduli di memoria si integrano perfettamente in diverse build, grazie anche alla possibilità di personalizzare l'illuminazione RGB per adattarsi ai temi estetici del PC.

Supporto Intel XMP 3.0 e disponibilità

Le memorie Ripjaws M5 RGB supportano il profilo di overclock della memoria Intel XMP 3.0, permettendo agli utenti di potenziare facilmente le prestazioni del kit di memoria abilitando semplicemente l'XMP nel BIOS, con una scheda madre e un processore compatibili. Questa nuova serie di memorie sarà disponibile presso i distributori autorizzati G.SKILL a partire da maggio 2024.

Specifiche e configurazioni

Le specifiche comprendono configurazioni che arrivano fino a DDR5-6400 CL32-39-39-102 96GB (2x48GB), garantendo una vasta scelta per chi cerca alte prestazioni nelle proprie build. I dissipatori in alluminio opaco nero o bianco non solo contribuiscono al raffreddamento ma anche all'estetica, con l'illuminazione RGB che aggiunge un tocco personalizzato.