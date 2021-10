Router | I migliori del 2021

Il router è un componente fondamentale della rete: la velocità ottenibile dai dispositivi collegati a internet dipende quasi interamente dalle sue prestazioni. Per massimizzare il gaming, il business e qualsiasi attività che richieda l’accesso a internet, è necessario quindi sceglierne uno su cui poter fare buon affidamento nel medio-lungo periodo.

Ovviamente scegliere un router non è mai cosa semplice. La moltitudine di prodotti in commercio con funzioni abbastanza simili tra di loro potrebbe mettere leggermente in difficoltà un utente che si ritrova a dover scegliere quale sia il migliore per le sue esigenze. Tuttavia, a seconda delle caratteristiche hardware e software dei vari modelli, questi dispositivi offrono, ovviamente, prestazioni differenti, incentrate su diversi ambiti come il gaming o la comunicazione tra dispositivi smart.

La prima cosa da fare è valutare la qualità propria rete locale, individuando “il ruolo” da assegnare al nuovo dispositivo che si sta pensando di acquistare: se ad esempio il router dovrà comandare l’intero network, è probabile che debba disporre di un hardware più potente e che sia dotato di un software che consenta di gestire le varie funzioni da PC. Oltre a questo, è necessario controllare le configurazioni presenti sul network, in modo da capire quali sono le funzioni che dovrà supportare il nuovo router, quanti dispositivi verranno collegati, la larghezza di banda necessaria e la velocità di trasferimento dati richiesta per eseguire in modo ottimale tutte le operazioni nella vostra rete domestica o aziendale.

In base a questi parametri, alle proprie esigenze e ai gusti personali (ed ovviamente anche al budget), è possibile decidere quale sia il miglior router che possa garantire al proprio network un’efficienza tale da non compromettere le attività, dandoci la sicurezza che tutto il sistema funzioni in modo adeguato e tutti i dispositivi riescano a comunicare tranquillamente tra di loro, riducendo al minimo eventuali intoppi. Ne abbiamo trovati alcuni che potrebbero adattarsi a varie situazioni, che vanno dal semplice router per la rete di casa, fino a quello più complicato e personalizzabile per gli utenti “smanettoni”. Trattandosi di router non hanno un modem integrato, “costringendo” dunque l’utente a utilizzare con una configurazione “a cascata”.