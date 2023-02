Sebbene i PC Apple, MacBook e iMac in primis, siano noti per la loro affidabilità e prestazioni elevate, ci sono alcune situazioni in cui l’utilizzo di Windows può portare diversi benefici, sia dal punto di vista dell’utente medio che di quello professionale. In genere si utilizza un PC Windows dedicato per eseguire determinate operazioni, ma con Parallels Desktop 18 potrete avere entrambi i sistemi operativi sul vostro dispositivo Apple.

A seguito di un’offerta a tempo limitato, valida per tutto il mese di febbraio 2023, Parallels Desktop 18 viene offerto in una suite software che comprende, oltre al programma principale, ben 14 applicazioni dal valore di 946 euro! Un’occasione più unica che rara, imperdibile per chi necessita di programmi che normalmente andrebbero acquistati e il cui costo spesso non è abbordabile. Parliamo infatti di applicazioni come Painter e Hype 4.1 Professional che, da sole, richiedono diverse centinaia di euro per essere acquistate.

Non avrete quindi solo la possibilità di eseguire Windows sul vostro computer Apple, ma anche di installare e usare alcuni degli applicativi più importanti per la produttività. Di questi, come detto, ce ne sono 14 e sono:

Snagit 2023 dal valore di 60,19€ : permette di acquisire le schermate dello schermo in modo creativo e soprattutto veloce, grazie a una libreria di modelli già confezionata, che vi consentirà di ottenere una qualità professionale, subito condivisibile in rete o con i vostri colleghi di lavoro;

: permette di acquisire le schermate dello schermo in modo creativo e soprattutto veloce, grazie a una libreria di modelli già confezionata, che vi consentirà di ottenere una qualità professionale, subito condivisibile in rete o con i vostri colleghi di lavoro; Fantastical dal valore di 23,00€ : compatibile a partire dal Mac fino all’Apple Watch, offre funzionalità avanzate per eventi, attività, meteo e calendari, per avere tutto in ordine in un’unica applicazione;

: compatibile a partire dal Mac fino all’Apple Watch, offre funzionalità avanzate per eventi, attività, meteo e calendari, per avere tutto in ordine in un’unica applicazione; PDF Expert dal valore di 84,99€ : potente lettore PDF, che permette di evidenziare e annotare appunti direttamente sul file originale;

: potente lettore PDF, che permette di evidenziare e annotare appunti direttamente sul file originale; MindManager Essentials dal valore di 117,81€ : crea diagrammi di flusso, mappe concettuali, linee temporali e schemi, permettendovi di visualizzarli proprio come vorreste;

: crea diagrammi di flusso, mappe concettuali, linee temporali e schemi, permettendovi di visualizzarli proprio come vorreste; Painter dal valore di 225,00€ : consente di creare contenuti artistici di altissimo livello attraverso una gamma di strumenti versatili per la pittura;

: consente di creare contenuti artistici di altissimo livello attraverso una gamma di strumenti versatili per la pittura; Text Expander dal valore di 42,62€ : permette di incollare ciò che digitate regolarmente con poche combinazioni di tasti, da singole righe a interi paragrafi. Il risparmio di tempo sarà garantito;

: permette di incollare ciò che digitate regolarmente con poche combinazioni di tasti, da singole righe a interi paragrafi. Il risparmio di tempo sarà garantito; Intego Mac Premium Bundle X9 dal valore di 84,99€ : consente al vostro Mac di rimanere protetto, privato e pulito, oltre che eseguire il backup di file importanti;

: consente al vostro Mac di rimanere protetto, privato e pulito, oltre che eseguire il backup di file importanti; WinZip per Mac Pro dal valore di 65,94€ : consente di comprimere e decomprimere file con un layout di visualizzazione diverso dal solito,con la potente crittografia AES;

: consente di comprimere e decomprimere file con un layout di visualizzazione diverso dal solito,con la potente crittografia AES; Hype 4.1 Professional dal valore di 112,00€ : ottimo per i creatori di pagine web, che possono dare libero sfogo alla propria creatività, creando animazioni che aggiungono un tocco distintivo ai vostri lavori nel web;

: ottimo per i creatori di pagine web, che possono dare libero sfogo alla propria creatività, creando animazioni che aggiungono un tocco distintivo ai vostri lavori nel web; Parallels Toolbox dal valore di 24,99€ : contiene 40 app progettate per ottimizzare la vostra produttività al PC, compatibili con macOS e Windows;

: contiene 40 app progettate per ottimizzare la vostra produttività al PC, compatibili con macOS e Windows; Cardhop dal valore di 23,00€ : permette di organizzare e interagire con i vostri contatti con una facilità mai vista finora;

: permette di organizzare e interagire con i vostri contatti con una facilità mai vista finora; Ad Remover dal valore di 39,99€ : elimina le numerose e fastidiose pubblicità dai siti web, velocizzando i caricamenti e risparmiando megabyte su un eventuale piano a consumi. È compatibile con Chrome, Edge, Firefox e persino sui dispositivi iOS e Android;

: elimina le numerose e fastidiose pubblicità dai siti web, velocizzando i caricamenti e risparmiando megabyte su un eventuale piano a consumi. È compatibile con Chrome, Edge, Firefox e persino sui dispositivi iOS e Android; Fantastical Scheduling dal valore di 23,00€ : permette di organizzare le chiamate e riunioni in modo molto più semplice rispetto a come siete abituati;

: permette di organizzare le chiamate e riunioni in modo molto più semplice rispetto a come siete abituati; Parallels Access dal valore di 18,00€: consente di accedere da remoto alle applicazioni Windows e Mac dai vostri dispositivi mobili.

Insomma, un ottimo investimento di applicazioni per PC, che darà senza ombra di dubbio i suoi frutti a tutti coloro che cercano di migliorare la loro produttività e organizzazione, a prescindere che venga svolta da casa o sul posto di lavoro.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Parallels dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questa occasione, visto che difficilmente si ripresenterà a breve.

