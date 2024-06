1Password introduce i codici di ripristino: mai più accessi persi

Per evitare il rischio di rimanere bloccati fuori dai propri account, il noto password manager 1Password hanno introdotto una nuova funzionalità molto utile: i codici di recupero. Questi codici offrono un'opzione di sicurezza aggiuntiva, permettendo l'accesso al proprio account di 1Password anche in caso di dimenticanza della password principale che consente di accedere alla cassaforte delle password.

Secondo quanto riportato nel post di lancio di 1Password, un codice di recupero è un codice unico e sicuro generato dall'app o dal sito web. Questo funziona come un backup per permettere di recuperare l'accesso al proprio account, nel caso in cui si dimentichi la password dell'account, non si possa utilizzare l'autenticazione a due fattori o, nel caso di 1Password, si perda anche il proprio Emergency Kit con la chiave segreta.

Come impostare il codice di recupero?

1Password suggerisce a tutti gli utenti di impostare oggi stesso i propri codici di recupero. Per farlo, è sufficiente seguire pochi semplici passaggi:

Aprire 1Password

Nel menu laterale, selezionare Manage Accounts

Scegliere il proprio account e cliccare su Sign-in & Recovery

Cliccare su Set up recovery code e seguire le istruzioni

Sebbene i codici di recupero possano a volte finire nelle mani sbagliate, la loro assenza comporta rischi ancor maggiori. Sarà quindi compito degli utenti di 1Password decidere qual è l'opzione che sentono più sicura per la protezione dei propri dati.