Questo potente notebook gaming Acer è ora acquistabile a 300€ in meno!

Esplorate le infinite possibilità del gaming con l'eccezionale offerta sul notebook gaming Acer Predator Helios Neo 16, attualmente in vendita su Amazon. Il prezzo originale di 1.999€ è stato ridotto a soli 1.699€, permettendovi di risparmiare il 15%. Un'opportunità da cogliere al volo per gli appassionati di gaming che desiderano prestazioni di alto livello senza compromessi.

Acer Predator Helios Neo 16, chi dovrebbe acquistarlo?

Il notebook gaming Acer Predator Helios Neo 16 è progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori più appassionati e dei creativi che richiedono elevate prestazioni anche in movimento. Con un processore Intel Core i9-13900HX e la potente scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070, questo laptop offre una potenza eccezionale e una fluidità di gioco senza paragoni. Grazie all'SSD da 1 TB e ai 16 GB di RAM DDR5, offre spazio sufficiente per i giochi più pesanti e assicura tempi di caricamento rapidi.

Il display IPS da 16 pollici con risoluzione WQXGA e refresh rate di 165 Hz garantisce immagini nitide e una fluidità visiva impeccabile, essenziali per il gaming competitivo e per l'editing video. Inoltre, la presenza di una varietà di porte rende questo notebook estremamente versatile, consentendo di collegare tutti i dispositivi necessari senza compromettere la portabilità.

Acer Predator Helios Neo 16 è l'ideale per chi cerca prestazioni desktop in un laptop gaming. Con il suo processore all'avanguardia, la potente scheda grafica e un display di alta qualità, offre un'esperienza di gioco senza eguali. Il tutto disponibile a soli 1.699,00€, un prezzo conveniente considerando le straordinarie caratteristiche di questo notebook, che rappresenta un investimento consigliato per i gamer più esigenti che non vogliono rinunciare alla portabilità.

Vedi offerta su Amazon