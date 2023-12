3DMark Steel Nomad, arriva il nuovo test gratis per le prestazioni grafiche

3DMark ha svelato il lancio del suo nuovo benchmark multipiattaforma, 3DMark Steel Nomad, il cui rilascio è pianificato per il primo trimestre del 2024. Questa nuova versione sarà disponibile come aggiornamento gratuito per tutti gli utenti di 3DMark.

Steel Nomad è stato presentato come il successore multipiattaforma dei ben noti Time Spy e Time Spy Extreme. Una delle caratteristiche principali di Steel Nomad è la sua funzione di benchmark senza ray tracing.

Questa nuova versione sarà gratuita per tutti gli utenti di 3DMark. I clienti della versione Professional di 3DMark, con una licenza annuale attiva, otterranno anch'essi l'aggiornamento di Steel Nomad come omaggio.

L'obiettivo principale di Steel Nomad è quello di colmare il divario lasciato da Time Spy nel fornire punteggi rilevanti per l'hardware di fascia alta attuale, tenendo conto delle evoluzioni nel settore dei giochi e dell'hardware PC. Questo nuovo benchmark si presenterà in due versioni:

- Steel Nomad: raccomandato per misurare le prestazioni di gioco non basate su ray tracing su computer di fascia alta con Windows, macOS e Linux.

- Steel Nomad Light: consigliato per misurare le prestazioni su dispositivi più leggeri come laptop Windows con grafica integrata, dispositivi Windows-on-Arm, Mac con Apple Silicon, iOS e dispositivi Android.

Il lancio di 3DMark Steel Nomad è previsto nel primo trimestre del prossimo anno su Steam, Epic Games Store o direttamente da UL Solutions per dispositivi con Windows e Windows-on-Arm.

Successivamente, verranno rilasciate le versioni di Steel Nomad e Steel Nomad Light per macOS, Linux, Android e iOS nel corso del 2024.

Lo scopo di 3DMark è quello di fornire benchmark affidabili e pertinenti alle prestazioni di gioco per una vasta gamma di utenti, tra cui giocatori, overclocker, recensori hardware e professionisti del settore.

Con la crescente utilizzazione di carichi di lavoro di ray tracing in molti giochi, è fondamentale avere una serie di benchmark per valutare correttamente le prestazioni di un PC.

Steel Nomad si unisce ai tre benchmark basati su ray tracing di 3DMark, Speed Way, Port Royal e Solar Bay, per offrire una visione più completa delle prestazioni di gioco del PC da un'unica piattaforma.

Mentre Speed Way è il benchmark più impegnativo, Solar Bay è il più leggero, e Port Royal offre una panoramica intermedia delle prestazioni di ray tracing. Steel Nomad sarà invece il benchmark più impegnativo senza ray tracing, progettato per eseguire test sulle ultime configurazioni hardware di fascia alta.

Invece, Steel Nomad Light sarà il benchmark consigliato per le prestazioni non basate su ray tracing su dispositivi più leggeri.