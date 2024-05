4° Anniversario GoDeal24: accesso a vita a Office 2021 e a Windows 11 a partire da 10€

Lo sappiamo tutti: Microsoft offre alcuni dei migliori programmi disponibili per la produttività, che sia a casa, a scuola o a lavoro. Tuttavia, aggiornare il nostro Office può essere costoso, specialmente se si deve sottoscrivere un abbonamento mensile come Microsoft 365.

L'alternativa sarebbe quella di acquistare un software leggermente più datato, da pagare una sola volta, ma questa non è l'unica strada da percorrere per chi ha del budget limitato. Arriva in nostro soccorso GoDeal24, che proprio in questi giorni sta festeggiando il suo 4° Anniversario e lo fa come sempre in grande stile, proponendo una vendita speciale, dove potrai ottenere licenze a vita per Microsoft Office e Windows ai prezzi più convenienti del mercato.

Un esempio? Microsoft Office Professional 2021 è in vendita per soli 27,25€. Dopo l'acquisto, avrai accesso a vita ai seguenti programmi: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Teams, Access e Publisher.

Se non hai bisogno dell'ultima versione di Office, c'è un'offerta ancora più conveniente per Microsoft Office Professional 2019 a soli 19,99€.

Cosa stai aspettando? Consulta tutte le promo attive ora sul sito.

Ottieni Office con uno sconto del 90% sul prezzo originale

Stai riscontrando rallentamenti o prestazioni non ottimali dal tuo PC? Potresti aver bisogno di un aggiornamento completo del dispositivo. Affidati al sistema operativo più recente e avanzato, Windows 11 Professional, per soli 13,25€, solo su GoDeal24. Ma cosa offre questo software? Un'interfaccia facile da navigare, login con biometria, Smart App Control, Windows Studio Effects, DirectX 12 Ultimate e funzionalità top come layout a scatto, miglioramento vocale e un'esperienza di ricerca potente. Avrai anche accesso a Microsoft Copilot, una piattaforma AI progettata per migliorare la tua esperienza di lavoro.

Le migliori offerte per Windows a partire da 6€

Più acquisti e più risparmi coi seguenti pacchetti - Codice coupon: GG62

Fino al 50% di sconto su Windows e Office - Codice coupon: GG50

Offerte multilicenza a prezzi mai visti

Altri strumenti per PC al miglior prezzo

Con GoDeal24 potete stare tranquilli perché i software sono sicuri e genuini al 100%, godono del supporto a vita e possono ricevere gli aggiornamenti ufficiali rilasciati da Microsoft.

E poi c’è la consegna digitale: i software comprati finiscono direttamente nella vostra e-mail entro pochi secondi dall’acquisto. Senza dimenticare che GoDeal24 è valutata su TrustPilot come eccellente nel 98% delle recensioni e che offre supporto tecnico con esperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Non perdete quindi l’occasione di risparmiare fino al 90% sui software di cui avete bisogno per lavorare o giocare.

Potete entrare in contatto col servizio post-vendita a vita di GoDeal24 tramite l’indirizzo email service@godeal24.com