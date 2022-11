Astronauta, fisica, oppure scienziata: ogni bambina da grande può diventare ciò che vuole! È così che potremmo riassumere la collaborazione di Google e Acer in risposta al divario di genere in ambito STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

L’innovativa linea di laptop Acer Chromebook si impegna, infatti, a supportare le giovani donne nel proprio percorso di studi offrendo loro uno strumento pratico, affidabile e che resta veloce nel tempo grazie al sistema operativo ChromeOS. Ma perché è particolarmente rilevante concentrarsi sulle giovani donne? Tra i temi più discussi, quello sul gender gap in svariati ambiti professionali, e in particolare in quelli scientifici, risulta essere uno dei più complicati da affrontare.

I dati parlano chiaro: secondo l’ultimo Global Gender Gap Report 2022, redatto analizzando 146 paesi dal Global Economic Forum, la percentuale di donne laureate in Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) è dell’1,7%, rispetto all’8,2% degli uomini; stessa situazione per i corsi di Engineering and Manufacturing, 6,6% donne e 24,6% uomini.

Difficilmente problemi così complessi trovano rimedi nel breve periodo, ma proprio per questo è necessario iniziare a cercare possibili soluzioni per colmare il divario in atto. Sicuramente, in questa “distopia di genere” gli interlocutori principali sono le famiglie che, in primis, dovrebbero impegnarsi a incoraggiare le scelte delle proprie bambine, aiutandole così ad oltrepassare quelle barriere invisibili culturali che spesso ostacolano i loro sogni e le costringono inconsciamente ad intraprendere percorsi tradizionali.

A questo punto, in che modo due delle Big Tech più famose al mondo possono contribuire a sanare questo divario?

I computer portatili Acer Chromebook sono il compagno di viaggio ideale per le giovani donne che intendono intraprendere il lungo percorso verso una carriera in ambito scientifico, grazie al sistema operativo Google ChromeOS che mantiene i dispositivi prestanti nel tempo e fornisce aggiornamenti automatici e un antivirus integrato. Lo store digitale Google Play consente di accedere alle app Computer Science First, Arts and Culture e tante altre con le quali potrete aiutare vostra figlia ad accrescere le proprie competenze e aumentare la sua curiosità. Inoltre, dopo lo studio, per l’intrattenimento, le ragazze possono divertirsi con le app dedicate ai servizi di streaming video (YouTube, Netflix, Disney+, ecc.) e audio (come YouTube Music o Spotify).

Per ulteriori informazioni relative ad Acer Chromebook e alle loro caratteristiche, nonché per procedere all’acquisto, vi rimandiamo alla pagina ufficiale Mediaworld, dove sicuramente potrete trovare il modello più adatto alle vostre esigenze.