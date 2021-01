Acer Chromebook Spin 514, il primo al mondo con CPU Ryzen e grafica Radeon

Era solo questione di tempo prima che nuovi modelli di Chromebook dotati dei chip appositamente studiati da AMD arrivassero sul mercato. Acer, in occasione del CES 2021, ha annunciato l’arrivo di Chromebook Spin 514, il primo al mondo con CPU Ryzen e grafica Radeon.

Disponibile anche nella variante Enterprise dotata di tutte le funzioni software di Chrome OS dedicate alle aziende, Acer Chromebook Spin 514 ha un design classico ma allo stesso tempo elegante e resistente. La scocca è realizzata in alluminio anodizzato sabbiato e dispone di un telaio metallico rinforzato che resiste a urti, cadute e corrosione essendo il laptop realizzato secondo le specifiche di grado militare MIL-STD 810H.

“Il telaio è progettato per sopportare cadute da altezze fino a 122 cm e una pressione verso il basso fino a 60 kg, così che gli utenti non debbano preoccuparsi di eventuali guasti da danni accidentali al Chromebook ma concentrarsi sulle attività da svolgere” descrive l’azienda.

È disponibile in tre colori: Pure Silver, Steel Gray e Mist Green.

Le cerniere, in grado di ruotare di 360 gradi per permettere l’utilizzo del Chromebook in diverse configurazioni, supportano un display touch IPS da 14″ con risoluzione FullHD e ricoperto da vetro di protezione Gorilla Glass 3.

La tastiera è disponibile in versione retroilluminata e, se lo standard dovesse corrispondere a quello utilizzato per l’Acer Chromebook 514 che abbiamo recensito, dovrebbe trattarsi di una soluzione incredibilmente comoda anche per le lunghe sessioni di scrittura.

Acer Chromebook Spin 514 è disponibile con a bordo i processori quad core AMD Ryzen 7 3700C o Ryzen 5 3500C i quali utilizzano soluzioni grafiche AMD Radeon Vega o RX Vega Mobile Graphics, oltre che un massimo di 16GB di RAM DDR4 e 256GB di memoria di archiviazione PCIe NVMe. Nonostante lo spessore di soli 17,35mm ed il peso contenuto di 1,55Kg, il Chromebook di Acer è in grado di resistere fino a 10 ore con una singola ricarica della batteria.

“La combinazione fra i processori AMD Ryzen e un design resistente rende il nuovo Acer Chromebook Spin 514 una scelta eccellente per coloro che lavorano in smart-working“, ha commentato James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer Inc. “Gli utenti rimarranno sbalorditi dalla reattività e dalle prestazioni fornite dall’Acer Chromebook Spin 514 con processori AMD Ryzen3. Inoltre, grazie alla grafica più avanzata disponibile per un Chromebook basato su CPU AMD, i nostri clienti possono sfruttare l’ampio ecosistema di app ed estensioni per affrontare progetti ancora più impegnativi“.

La dotazione comprende due porte USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) che supportano lo standard Display Port e la ricarica del Chromebook oltre al trasferimento dati. Immancabili la comoda porta HDMI ed il lettore di schede SD.

Acer Chromebook Spin 514 sarà disponibile a partire da marzo 2021 con prezzi a partire da 529 euro, mentre la variante Enterprise Spin 514 sarà acquistabile al prezzo di partenza di 799 euro.