Acer: in arrivo quattro nuovi Chromebook, tra cui uno con display da 17″

Acer, tramite un comunicato stampa, ha annunciato oggi quattro nuovi Chromebook dotati delle più recenti tecnologie per soddisfare le esigenze di studenti, utenti consumer o professionisti.

Acer Chromebook 317

Il nuovo Acer Chromebook 317 è equipaggiato con un ampio display FullHD da 17,3″ antiriflesso circondato da cornici ridotte. La webcam opzionale permette di avviare videochiamate utili sia per i lavoratori che gli studenti e, per una maggiore versatilità, è possibile acquistare anche una variante con touchscreen. La tastiera è accompagnata da un touchpad di buone dimensioni, mentre il tastierino numerico integrato semplifica l’inserimento dei numeri.

Per quanto riguarda la componentistica interna, Acer Chromebook 317 è dotato dei più recenti processori Intel Celeron e Intel Wi-Fi 6 (Gig +), garantendo un’autonomia sino a10 ore e dispone di due porte USB 3.2 Type-C con funzionalità complete, una su entrambi i lati del Chromebook.

Acer Chromebook Spin 713 e Acer Chromebook Enterprise Spin 713

Acer Chromebook Spin 713 e Acer Chromebook Enterprise Spin 713 sono i primi Chromebook al mondo certificati Intel Evo equipaggiati con i recenti processori Intel Core i7 di undicesima generazione per offrire prestazioni all’avanguardia. I dispositivi presentano un design premium, caratterizzato da una scocca convertibile in alluminio con resistenza di livello militare US MIL-STD 810H, due porte USB Type-C Thunderbolt 4 e un lettore di impronte digitali opzionale, per accessi più facili e sicuri.

I Chromebook sono dotati di un display VertiView da 13,5″ a risoluzione 2256×1504. In aggiunta ad un amplificatore smart integrato è presente la tecnologia DTS Audio per un suono altamente coinvolgente. Con un peso di soli 1,37Kg e uno spessore di 16,9mm, è possibile sfruttare facilmente la convertibilità del Chromebook scegliendo la modalità di lavoro preferita, come un classico laptop, tablet, a tenda o in modalità di visualizzazione grazie alla possibilità di bloccarlo con qualsiasi angolazione. Gli utenti sempre in movimento apprezzeranno un’autonomia fino a 10 ore, e una ricarica estremamente veloce della batteria, che permette fino a quattro ore di utilizzo con solo 30 minuti di carica.

Chromebook da 14″

Il nuovo Acer Chromebook 514 offre potenza e prestazioni di alto livello, oltre ad una rapidissima velocità di riattivazione dallo stand-by grazie ai più recenti processori Intel Core di undicesima generazione. Il dispositivo è caratterizzato da un’ampia autonomia della batteria, con ricarica rapida, e con durata fino a 10 ore. Il Chromebook è, inoltre, dotato di una serie di caratteristiche interessanti, tra cui due porte USB Type-C Thunderbolt 4, una tastiera retroilluminata e un lettore di impronte digitali incorporato, opzionale. Presenta una cover in metallo e un design resistente e conforme allo standard militare MIL-STD 810H Il touchpad resistente a corrosione e graffi, realizzato in Corning Gorilla Glass, permette un’esperienza di utilizzo fluida e intuitiva.

Presentato anche il nuovo Acer Chromebook Enterprise 514, contraddistinto per la presenza di Chrome Enterprise per fornire ai dipendenti delle aziende un’esperienza con dispositivi veloci, con sicurezza integrata e con ridotti costi di manutenzione. Pensato per gli studenti che necessitano di un prodotto da portare a scuola, Acer ha anche anche l’ultra portatile Acer Chromebook 314. Con un peso di soli 1,5Kg, il dispositivo offre prestazioni quotidiane di alto livello grazie al processore octa-core MediaTek MT8183 e a una batteria con una durata fino a 15 ore.

Prezzi e disponibilità

Acer Chromebook 317 sarà disponibile in Italia a giugno con prezzi a partire da 399 euro.

Acer Chromebook Spin 713 sarà disponibile in Italia a giugno con prezzi a partire da 769 euro.

Acer Chromebook 514 sarà disponibile in Italia ad agosto con prezzi a partire da 549 euro.

Acer Chromebook 314 sarà disponibile disponibile in Italia ad agosto con prezzi a partire da 329 euro.