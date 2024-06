Chromebook Lenovo IdeaPad 3 in SUPER SCONTO, costa solo 219€! (-37%)

Se siete alla ricerca di un notebook affidabile e performante, soprattutto per ambiti lavorativi e per studio, vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta Amazon sul Chromebook Lenovo IdeaPad 3. Il dispositivo con sistema operativo ChromeOS oggi costa solamente 219,00€, un'offerta estremamente vantaggiosa rispetto ai classici 349,00€, parliamo di uno sconto del 37% circa!

Chromebook Lenovo IdeaPad 3, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Chromebook Lenovo IdeaPad 3 è la scelta ideale per studenti, professionisti e chiunque sia alla ricerca di un dispositivo affidabile, veloce e facile da utilizzare anche in movimento, che non richieda specifiche tecniche all'avanguardia. Il computer infatti, con il suo processore Intel Celeron N4500 e la scheda video integrata risulta perfetto per carichi di lavoro leggeri, motivo per cui il suo prezzo è così basso. Il sistema ChromeOS ottimizza al massimo le prestazioni, rendendo il portatile scattante.

Con un display FHD da 15,6" che offre immagini nitide e dettagliate da ogni angolatura, questo Chromebook soddisfa anche le esigenze di chi desidera consumare contenuti multimediali o lavorare con una visualizzazione ottimale. A chiudere la configurazione troviamo 4GB di RAM LPDDR4x e una memoria eMMC 5.1 da 64GB, sufficientemente capiente per conservare documenti e file poco pesanti. Chi lavora in movimento, grazie alla batteria in grado di resistere fino a 10 ore, si troverà davanti un dispositivo particolarmente affidabile e ricaricabile con USB-C.

Offerto a 219,00€, il Chromebook Lenovo IdeaPad 3 rappresenta una proposta interessante per chi cerca un dispositivo affidabile e performante che non costi una fortuna. Grazie alla combinazione di prestazioni solide, batteria capiente e facilità di utilizzo grazie a ChromeOS, con anche l'aggiunta del bonus di Google One, questo notebook è una scelta eccellente per studenti, professionisti e chiunque necessiti di un laptop versatile e accessibile!

Vedi offerta su Amazon