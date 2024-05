Acquistare Windows 11 Pro: prezzo, funzionalità e offerte

Avete deciso o state valutando di acquistare Windows 11 Pro? Abbiamo una buona notizia: non dovrete per forza spendere un patrimonio!

In questa guida, vi spieghiamo come ottenere Windows 11 Pro a un prezzo vantaggioso, ma sempre in modo legittimo e senza rischi.

Windows 11 Pro Key: quanto costa

Una key di Windows 11 Pro non è economica. Sul sito ufficiale Microsoft, il prezzo di listino è di 259 euro, una cifra che potrebbe scoraggiare più di un utente. Ma non tutto è perduto, infatti esiste la possibilità di acquistare Windows 11 e risparmiare notevolmente sul cartellino ufficiale, senza rinunciare a una licenza 100% genuina e garantita.

Abbiamo deciso di creare questa guida per aiutarvi ad acquistare Windows 11 al miglior prezzo, indicandovi il negozio con maggiori garanzie (ha anche attivato un'assicurazione sull’acquisto fino a 2.500 euro!) dove acquistare Windows 11.

Licenza Windows 11 Professional al miglior prezzo

Mr Key Shop è uno store attivo sul mercato digitale da quasi due decenni, e si distingue per l’elevata professionalità del servizio offerto. Il catalogo è ricco e variegato, offrendo una vasta gamma di software, sistemi operativi Windows (sul sito sono anche disponibili Windows 11 Home ed Enterprise, Windows 10, Windows 8.1 e7), pacchetti Microsoft Office (dal più recente office 2021 a Office 2010), insieme alle app Microsoft singole (Word, Excel, Access, Project, ecc…).

Non viene trascurata la sicurezza, sia al livello del sito stesso, in cui le transazioni vengono sempre protette tramite crittografia SSL, sia nel parco software proposto all’utenza: qui troverete infatti ottime suite come l’antivirus McAfee, e le migliori VPN come NordVPN. A completare l’offerta, un’ottima selezione di software di backup, ripristino e partizione come Aomei e EaseUS, senza dimenticare prodotti professionali come Windows Server e i principali software Autodesk.

Il sito offre una garanzia completa soddisfatti o rimborsati su tutti gli acquisti, un eccellente supporto tecnico in italiano gratuito e la possibilità di ricevere gli ordini entro pochi secondi dal checkout.

La professionalità e l’elevata qualità del servizio sono comprovate dalla certificazione Trusted Shops, un organo di controllo qualità indipendente che valuta gli e-commerce europei in base alle direttive comunitarie (trasparenza, protezione dati e privacy, garanzie), e che offre agli acquirenti un’ulteriore garanzia sugli acquisti con rimborso fino a 2.500 euro per transazione.

Se non bastasse, il sito ha raccolto oltre 2.800 recensioni positive a 5 stelle su Trustpilot di clienti soddisfatti.

Funzionalità di Windows 11 Professional 64 bit

Windows 11 Professional 64 bit offre un'interfaccia utente intuitiva e migliorata, ottimizzata per facilitare l'interazione e aumentare la produttività.

Una delle caratteristiche più significative è la piena compatibilità con Office 2021, che assicura un'integrazione fluida con le applicazioni di produttività più popolari come Word, Excel, PowerPoint e Outlook. Questo permette agli utenti di sfruttare al massimo le nuove funzionalità di Office, migliorando la collaborazione e l'efficienza lavorativa.

Acquistare Office 2021 Home and Student potrebbe essere la scelta ideale, in questo caso. In questo articolo, invece, vi abbiamo spiegato come fare il download di Office gratis.

Windows 11 Pro porta con sé diverse funzioni avanzate di sicurezza, gestione e configurazione, ideali per ambienti aziendali che necessitano di elevate prestazioni e protezione dei dati. Inoltre, la compatibilità estesa con vari dispositivi hardware e software garantisce una flessibilità senza precedenti, rendendo Windows 11 Professional 64 bit una scelta eccellente per chi desidera acquistare un sistema operativo avanzato e affidabile.

Interfaccia utente rinnovata

Start Menu semplificato : centrato e pulito, facilita l'accesso alle applicazioni e ai documenti più usati.

: centrato e pulito, facilita l'accesso alle applicazioni e ai documenti più usati. Taskbar migliorata : offre un accesso più intuitivo alle app e alle funzioni che usi di più.

: offre un accesso più intuitivo alle app e alle funzioni che usi di più. Snap Layouts e Snap Groups: permettono di organizzare le finestre aperte in modo più efficiente e ripristinare facilmente gruppi di applicazioni.

Caratteristiche avanzate di sicurezza

Hardware-based Integrity : richiede hardware come TPM 2.0 e Secure Boot per garantire l'integrità del sistema operativo.

: richiede hardware come TPM 2.0 e Secure Boot per garantire l'integrità del sistema operativo. BitLocker e BitLocker To Go : proteggono i dati su dispositivi fissi e rimovibili attraverso la crittografia.

: proteggono i dati su dispositivi fissi e rimovibili attraverso la crittografia. Windows Information Protection (WIP): aiuta a proteggere le informazioni aziendali.

Miglior supporto per la produttività

Virtual Desktops : permette di creare desktop virtuali personalizzati per organizzare meglio il lavoro.

: permette di creare desktop virtuali personalizzati per organizzare meglio il lavoro. Remote Desktop: permette di controllare il tuo PC da remoto con maggiore facilità.

Funzionalità di rete

Wi-Fi 6 Support : miglior supporto per l'ultima tecnologia Wi-Fi.

: miglior supporto per l'ultima tecnologia Wi-Fi. Hotspot 2.0: permette un collegamento automatico e sicuro a reti Wi-Fi pubbliche.

Supporto hardware avanzato

Supporto per DirectX 12 Ultimate : per giochi e applicazioni che richiedono alte prestazioni grafiche.

: per giochi e applicazioni che richiedono alte prestazioni grafiche. Auto HDR : aggiunge automaticamente HDR a giochi e app che non lo supportano nativamente.

: aggiunge automaticamente HDR a giochi e app che non lo supportano nativamente. DirectStorage: velocizza i tempi di caricamento dei giochi grazie a un accesso più rapido ai dati del disco

Windows 11 Professional vs Home: quale scegliere?

Se state valutando se optare per Windows 11 Professional o Home, considerate le vostre esigenze specifiche. Windows 11 Home offre tutte le funzionalità essenziali adatte per un uso quotidiano e personale, ideale per gaming e attività domestiche.

Al contrario, Windows 11 Professional è progettato per soddisfare le richieste di un ambiente aziendale, con funzioni avanzate di sicurezza e gestione, come BitLocker e il supporto per domini aziendali, che garantiscono una maggiore protezione dei dati e una gestione più efficace.

La scelta dipende dall'uso che prevedete di fare: per il lavoro e la massima sicurezza, Professional è la via da seguire; per uso personale e intrattenimento, acquistare una key di Windows 11 Home va più che bene, considerato anche il prezzo più basso rispetto alla controparte professionale.

Prima dell'acquisto: verificate i requisiti di sistema di Windows 11 Pro

Prima di procedere con l'acquisto di Windows 11 Pro, è fondamentale assicurarsi che il vostro sistema sia compatibile, specialmente se state aggiornando da Windows 10. Il sistema richiede un processore da 1 GHz o più veloce con 2 o più core su un chip compatibile a 64 bit, almeno 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione.

Una caratteristica cruciale è il supporto per TPM versione 2.0 - un chip di sicurezza per proteggere le operazioni di crittografia. Inoltre, il firmware deve essere compatibile con UEFI e avere il Secure Boot abilitato.

Questi requisiti sono essenziali per sfruttare pienamente le capacità di sicurezza e le prestazioni miglioranti di Windows 11 Pro, garantendo così un'esperienza ottimale e sicura. Verificate quindi attentamente queste specifiche per evitare inconvenienti post-acquisto.

Download di Windows 11 Professional e installazione

Se decidete di affidarvi a Mr Key Shop, troverete nella mail di riepilogo dell’ordine tutto quello che vi occorre per procedere con il download e l’installazione di Windows 11 Professional.

Di base, otterrete un’immagine ISO di Windows 11 Professional ufficiale Microsoft per creare un supporto USB o un DVD. In alternativa, potrete utilizzare Strumento di creazione di supporti multimediali fornito da Microsoft per creare una chiavetta USB di installazione e procedere con il setup di Windows.

Se in futuro doveste aver bisogno di reinstallare il sistema operativo, potrete sempre ripetere il download di Windows 11 gratis, senza la necessità di effettuare un nuovo acquisto.

Attivazione di Windows 11 Pro

Attivare Windows 11 Pro è un processo semplice che si completa automaticamente nella maggior parte dei casi, specialmente se state aggiornando da Windows 10 Pro o avete reinstallato il sistema su un hardware che era precedentemente attivato.

Una volta installato Windows 11 Pro, tramite Windows Update, Media Creation Tool o direttamente da un file ISO, assicuratevi di avere una connessione Internet attiva; questa è essenziale per permettere a Windows di verificare e attivare la licenza digitalmente.

Durante l'installazione, vi sarà richiesto di inserire il product key. Inserite il codice di attivazione di Windows 11 Pro che avete acquistato.

Per controllare lo stato di attivazione, navigate nel menu “Impostazioni” sotto “Aggiornamento e sicurezza”, e selezionate “Attivazione”. Qui potrete confermare che Windows 11 Pro sia attivo; se ci sono problemi, il sistema offrirà opzioni per la risoluzione dei problemi che possono guidarvi attraverso passaggi per correggere eventuali errori di attivazione.

Come fare l'upgrade della versione Windows 11 Home a Pro

Se per qualche motivo avete deciso di effettuare l’upgrade da Windows 11 a Professional, dovrete necessariamente acquistare un nuovo product key.

Una volta in possesso di una nuova chiave di attivazione di Windows 11 Pro, ecco come procedere:

Fate clic su Start, poi su Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Attivazione.

Selezionate "Cambia product" e inserite la nuova chiave di prodotto Windows 11 Pro che avete acquistato.

Seguite le istruzioni a schermo per completare l'upgrade; il sistema eseguirà il resto, inclusa l'attivazione automatica post-upgrade.

Dopo l'upgrade, il sistema potrebbe richiedere un riavvio per applicare tutte le modifiche.

Windows 11 Pro è un sistema operativo completo che soddisfa pienamente i requisiti degli utenti orientati al mondo del business, e che potrebbe fare al caso anche di utenti privati più esperti.

Il costo di Windows 11 potrebbe scoraggiare molti di voi dall’acquisto, ma soluzioni come Mr Key Shop vi permettono di risparmiare notevolmente sul prezzo di listino, garantendovi l’accesso a una chiave di licenza originale e sicura.

In questo modo, potrete godere di un sistema operativo moderno e aggiornato, senza esporvi ai rischi connessi all’acquisizione di licenze contraffatte o programmi piratati.