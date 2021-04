Adata, vendite alle stelle grazie al mining di Chia

Un nuovo articolo pubblicato da DigiTimes ha rivelato che il noto produttore Adata ha registrato un aumento del 500% degli ordini di SSD dall’inizio di questo mese e una società di analisti del settore ha affermato che la nuova corsa ai dispositivi di archiviazione si sta diffondendo al di fuori dell’Asia. Tutto questo accade mentre i prezzi degli SSD sono già in aumento a causa della continua carenza di controller SSD.

A differenza di altre criptovalute, come Bitcoin ed Ethereum, il mining di Chia si basa sullo spazio di archiviazione, portando a una domanda incontrollata di dischi rigidi e SSD di grandi dimensioni. La criptovaluta non è negoziabile fino al 3 maggio, ma ha già causato un vistoso incremento della domanda di dischi rigidi e SSD ad alta capacità in Asia.

Adata ha dichiarato a DigiTimes che gli ordini di SSD ad alta capacità dell’azienda sono aumentati tra il 400% e il 500% rispetto al mese precedente. Il venditore sta lavorando duramente per incrementare il proprio inventario allo scopo di soddisfare la crescente domanda di dispositivi. Una delle strategie adottate prevede il mantenimento di più di tre mesi di inventario dei chip per prepararsi all’aumento degli ordini di SSD.

Quello che preoccupa maggiormente, tuttavia, è il fatto che Trendfocus abbia riferito di aver visto segnali inequivocabili che la corsa all’acquisto di notevoli quantità di dispositivi di archiviazione per il mining di Chia si stia diffondendo al di fuori della Cina, il che significa che le carenze potrebbero peggiorare. Questo dato è particolarmente significativo, dato che alcuni fornitori di controller SSD, come Phison, stanno già aumentando i prezzi dei controller SSD a causa della carenza di componenti provocata dalla pandemia.

L’attuale shortage è in gran parte limitato all’Asia, ma potrebbe diffondersi a livello mondiale se i miner continueranno ad acquistare grandi quantitativi di SSD e hard disk in vista della valutazione di Chia.