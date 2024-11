Addio a Paint 3D, ma qualcuno lo ha mai usato davvero?

Ve lo avevamo già anticipato qualche tempo fa, ora è ufficiale: Microsoft ha rimosso l'app Paint 3D dal Windows Store, rendendo così impossibile sia scaricarla che aggiornarla, sia su Windows 11 che su Windows 10. Se l'avete già installata, l'app continuerà a funzionare.

Paint 3D è stato lanciato nel 2017 come sostituto dello storico Microsoft Paint, con un focus molto forte sulla realtà mista e sul 3D. Nell'app, completamente gratuta, erano presenti strumenti come pennelli 3D, forme, solidi e vari effetti che permettevano di creare disegni in tre dimensioni.

Paint 3D non è più disponibile nel Microsoft Store dal 4 novembre.

Nonostante le funzionalità avanzate, Paint 3D non è mai riuscita ad affermarsi come degno successore del classico Paint; Microsoft ha quindi deciso, in un primo momento, di mantenere entrambe le versioni, concentrandosi poi sull'aggiornamento e sull'introduzione di nuove funzionalità in Paint, visto lo scarso successo di Paint 3D. L'abbandono del software era ormai una questione di tempo, e ora è arrivata l'ufficialità.

Nonostante la sua scarsa diffusione, Paint 3D era apprezzato da una piccola nicchia di utenti: uno sviluppatore ha dichiarato: "Paint 3D è più facile da usare per me come sviluppatore software. Ho creato grafica come banner e immagini di sfondo con esso per anni. L'app Paint ordinaria non è così user-friendly".

A partire dallo scorso 4 novembre, Paint 3D non è più disponibile al download, mentre l'app mostra un avviso che recita: "Paint 3D non sarà disponibile nel Microsoft Store e non riceverà aggiornamenti futuri a partire dal 4 novembre 2024". Come detto il software può comunque essere utilizzato, ma con il passare del tempo diventerà obsoleto, vista l'assenza di aggiornamenti; inoltre, dopo gli ultimi update l'applicazione non compare più nel menu contestuale "apri con", o nell'elenco delle app predefinite nelle impostazioni di Windows.