Addio a Robert Dennard, il padre della memoria DRAM

Il mondo della tecnologia e dell'informatica dice addio a uno dei suoi pionieri più influenti, Robert Heath Dennard, il cui contributo alla realizzazione di dispositivi elettronici moderni è inestimabile. Dennard, l'inventore della DRAM (Dynamic Random-Access Memory), ci ha lasciati il 23 aprile 2024, lasciando un'eredità che ha permesso l'evoluzione di miliardi di smartphone, computer e dispositivi elettronici di consumo.

Oltre alla DRAM, il suo nome rimarrà legato alla teoria dello scaling di Dennard, che si basa sulla legge di Moore, contribuendo significativamente alla miniaturizzazione e al miglioramento dell'efficienza dei circuiti elettronici.

La vita di Robert Dennard

Nato il 5 settembre 1932 a Terrell, Texas, Dennard crebbe in una fattoria senza elettricità e frequentò la scuola in una classica scuola rurale americana. Il suo talento come suonatore di corno francese gli valse una borsa di studio alla Southern Methodist University, dove iniziò i suoi studi nell'ambito dell'ingegneria elettrica, all'epoca una disciplina ancora agli albori.

Proseguendo i suoi studi dopo la laurea, Dennard conseguì un dottorato in ingegneria elettrica presso il Carnegie Institute of Technology, noto oggi come Carnegie Mellon. Da lì iniziò la sua lunga e fruttuosa carriera presso IBM come ricercatore, dove lavorò fino al termine della sua carriera professionale. Fu proprio nel contesto dell'innovazione portata da IBM che Dennard fece le sue scoperte rivoluzionarie.

Integrando i circuiti e sfidando i limiti tecnologici dell'epoca, Dennard si dedicò alla ricerca di soluzioni alternative alla memoria RAM basata su nucleo magnetico, troppo ingombrante e dispendiosa in termini energetici. La sua intuizione, che portò allo sviluppo della DRAM nel 1964, rappresentò una svolta, facilitando la realizzazione di sistemi di memoria più semplici, veloci e compatti, basati su soli sei transistor.

La teoria di Scaling

La teoria di scaling, formulata nel 1972, previde che con il rimpicciolire dei transistor, questi avrebbero consumato meno energia migliorando al contempo le prestazioni, in linea con le previsioni della legge di Moore. Questo principio ha guidato l'evoluzione dell'elettronica nei decenni successivi, permettendo lo sviluppo di dispositivi sempre più piccoli, potenti ed efficienti.

Per il suo straordinario contributo alla scienza e alla tecnologia, Dennard è stato onorato con numerosi riconoscimenti tra cui la nomina a IBM Fellow nel 1979, il U.S. National Medal of Technology conferito dal Presidente Ronald Reagan nel 1988, l'inclusione nella U.S. National Inventors Hall of Fame nel 1997, e il prestigioso IEEE Medal of Honor nel 2009. Nel 2019, ha ricevuto il Premio Robert N. Noyce, la massima onorificenza dell'industria dei semiconduttori.

Robert H. Dennard lascia nel dolore la moglie Jane Bridges e le figlie Amy e Holly Dennard, insieme a quattro nipoti. Un servizio commemorativo per celebrare la vita e l'eredità di Dennard si terrà il 7 giugno a Yorktown Heights, New York, rendendo omaggio a un uomo che ha tracciato la strada per il futuro dell'elettronica moderna.